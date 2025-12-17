Președintele Nicușor Dan, mesaj către Diaspora din Marea Britanie: „Sunteți o carte de vizită a României”

Stiri Politice
17-12-2025 | 07:27
Nicusor Dan
Agerpres

România va fi, pe termen mediu, „mult mai aproape de imaginea pe care ne-o facem fiecare dintre noi despre ea”, a transmis președintele Nicușor Dan, de la Londra.

autor
Lorena Mihăilă

„Vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi o carte de vizită a României, imaginea României pentru multă lume care nu a apucat încă să o viziteze sunteţi dumneavoastră şi prin asta ne faceţi un mare bine. Vreau să vă felicit pentru faptul că rămâneţi ataşaţi de România şi aici sunt foarte importante asociaţiile, e foarte importantă biserica şi eu cred că reprezentaţi un potenţial uriaş pentru România prin ceea ce sunteţi. Întrebarea recurentă a României este cum facem ca dintr-un potenţial să ajungem să concretizăm ceva. Asta este veşnica întrebare şi întrebarea este care este acea interfaţă care să pună în legătură statul român cu fiecare dintre dumneavoastră”, le-a transmis preşedintele, marţi seară, membrilor comunităţii de români din Marea Britanie.

O rețea pentru Diaspora

El a explicat că intenţionează crearea unui portal care să includă asociaţiile de români din afara ţării, specialişti, locuri unde se fac cursuri de limba română, în aşa fel încât să fie creată o reţea pentru diaspora.

Şeful statului a transmis „optimismul său, pe termen mediu” în ceea ce priveşte România.

„Vreau să vă mai transmit optimismul foarte puternic pe care îl am faţă de România, pe termen mediu. Pentru că de multe ori avem o privire foarte emoţională şi când e emoţională e pe termen scurt şi foarte scurt, dar, ca să reuşim să ne evaluăm cu acurateţe, trebuie să ne uităm la perioade ceva mai mari de timp şi, pe de o parte, nu putem să nu vedem progresele pe care România le-a făcut, dacă ne comparăm cu momentul intrării în Uniunea Europeană, de exemplu, acum 18 ani. Pe de altă parte, nu putem să nu vedem faptul că România e ţară care şi-a dublat PIB-ul în 10 ani şi toate atuurile pe care le are pentru perioada următoare, nu imediat următoare, dar următoare, sunt toate şansele ca România să intre în OCDE la jumătatea anului viitor. Există o maturizare, zic eu, chiar dacă cumva întârziată, a administraţiei publice din România şi chiar dacă are foarte, foarte multe restanţe, în special în zona de integritate, dar există progrese în a absorbi fonduri europene. Deci există perspectivele ca România să devină, într-un termen mediu, mult mai aproape de imaginea pe care ne-o facem fiecare dintre noi despre ea şi de-aia vă invit să credem în ţara asta”, a adăugat Nicuşor Dan.

Citește și
nicusor dan
Președintele a atacat la CCR legea care impune ca minimum 40% dintre sportivii din competițiile naționale să fie români
Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită

Sursa: News.ro

Etichete: romania, nicusor dan, diaspora,

Dată publicare: 17-12-2025 07:27

Articol recomandat de sport.ro
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Răbufnirea lui Olăroiu: românul a spus tot după eliminarea Emiratelor din FIFA Arab Cup
Citește și...
Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European
Stiri Politice
Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Președintele a atacat la CCR legea care impune ca minimum 40% dintre sportivii din competițiile naționale să fie români
Stiri actuale
Președintele a atacat la CCR legea care impune ca minimum 40% dintre sportivii din competițiile naționale să fie români

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională privind legea care impune minimum 40% sportivi români, pe care o consideră discriminatorie.

Nicușor Dan vrea să aplice modelul finlandez în România. „E o posibilă cale”
Stiri Politice
Nicușor Dan vrea să aplice modelul finlandez în România. „E o posibilă cale”

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, marţi, în Centrul de Cercetare Tehnică/VTT din oraşul Espoo, una din cele mai importante instituţii europene de profil, care colaborează cu parteneri români în proiecte finanţate de Uniunea Europeană.

Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”
Stiri Politice
Summit în Finlanda. Nicușor Dan: ”Eu personal sunt destul de pesimist cu privire la intenţia Rusiei de a avea o pace”

Preşedintele Nicuşor Dan participă, marţi, în Finlanda, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, iar în cursul serii va pleca în Regatul Unit, unde rămâne până miercuri.

Nicuşor Dan, despre scandalul din justiție: La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, toate opiniile sunt primite
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre scandalul din justiție: La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, toate opiniile sunt primite

La dezbaterile de la Cotroceni cu magistraţii, "toate opiniile sunt primite", a declarat, luni, la Helsinki, Nicuşor Dan, care a subliniat că doreşte ca, în urma acestor consultări, să fie identificate "mecanismele deficitare".

 

Recomandări
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă
Stiri Politice
Ședință tensionată a coaliției, după votul PSD împotriva Dianei Buzoianu. Salariul minim și bugetul pe 2026, pe agendă

Coaliţia de guvernare se reuneşte, miercuri, de la ora 15.00, la Palatul Victoria, fiind prima întâlnire a liderilor celor patru partide, de la votul PSD împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din Senat, la moţiunea simplă depusă de Opoziţie.

“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană
Interviurile Stirileprotv.ro
“Lui Trump i se rupe de Europa. Nu e problema lui”. Cine îl poate împiedica să distrugă NATO și Uniunea Europeană

Președintelui american Donald Trump “i se rupe de Europa”, continent care pentru el “nu reprezintă nimic”, afirmă, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, reputatul istoric francez Thierry Wolton.

Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European
Stiri Politice
Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Decembrie 2025

47:43

Alt Text!
La Măruță
16 Decembrie 2025

01:33:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Decembrie 2025

01:47:48

Alt Text!
ePlan
Ediția 7

18:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28