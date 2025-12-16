Președintele a atacat la CCR legea care impune ca minimum 40% dintre sportivii din competițiile naționale să fie români

16-12-2025 | 21:11
Agerpres

Președintele Nicușor Dan a sesizat Curtea Constituțională privind legea care impune minimum 40% sportivi români, pe care o consideră discriminatorie.

Aura Trif

"Susţin ferm obiectivul de a încuraja şi dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi şi de a investi în formarea lor. Aceste scopuri sunt legitime şi necesare. Totuşi, ele trebuie realizate cu respectarea Constituţiei României şi a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte", a scris şeful statului, marţi, pe Facebook.

Cum motivează președintele decizia

El consideră că legea adoptată de Parlament încalcă principiul nediscriminării şi libera circulaţie a lucrătorilor, consacrate atât de Constituţie, cât şi de tratatele europene, prin raportarea directă la cetăţenia sportivilor.

În plus, susţine preşedintele, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competiţiile naţionale.

Totodată, în opinia sa, nu se respectă cerinţele de calitate şi claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancţiuni contravenţionale care depăşesc cadrul general prevăzut de legislaţia în vigoare, fără o derogare expresă.

"Experienţa altor state europene şi regulamentele UEFA arată că sprijinirea sportivilor formaţi local se poate face eficient fără criterii bazate pe cetăţenie, ci prin investiţii în academii, centre de juniori şi programe de formare", subliniază şeful statului.

Sursa: Agerpres

16-12-2025 21:11

Cum tot mai multe pisici, mai mult se rostogolesc decât aleargă companiile farmaceutice încearcă să găsească soluții pentru a le diminua greutatea în condiții de siguranță.

