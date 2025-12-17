Nicușor Dan încheie turul prin Europa la Bruxelles. Participă la summitul privind extinderea UE și la Consiliul European

nicusor dan bruxelles

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla de miercuri până vineri la Bruxelles, unde va participa la Summitul UE- Balcanii de Vest şi la Consiliul European, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Reuniunea liderilor UE şi a celor din Balcanii de Vest, prezidată de preşedintele Antonio Costa, va fi o ocazie de a demonstra şi a reconfirma forţa relaţiei strategice dintre cele două părţi şi beneficiile pe care aceasta le aduce cetăţenilor, informează site-ul Consiliului European.

Potrivit acestuia, summitul va marca importanţa relaţiei politice şi economice dintre UE şi partenerii din Balcanii de Vest, în special în contextul geopolitic actual, şi necesitatea unor legături tot mai puternice.

UE îşi va reafirma angajamentul deplin şi neechivoc faţă de perspectiva aderării la Uniunea Europeană a Balcanilor de Vest, precum şi faţă de progresele înregistrate în procesul de extindere, reflectate în cel mai recent raport al Comisiei, indică sursa citată.

Dezbatere privind Ucraina

Joi şi vineri, liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru financiar multianual, extinderea şi situaţia geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană şi migraţia vor fi, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.

Discuţiile vor viza cele mai recente evoluţii din Ucraina şi chestiuni care necesită o acţiune urgentă din partea UE. La ultima reuniune a Consiliului European, desfăşurată pe 23 octombrie, liderii UE s-au angajat să abordeze nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 şi 2027, inclusiv în ceea ce priveşte eforturile militare şi de apărare.

Aceştia vor decide cu privire la modul de punere în aplicare a acestui angajament şi vor discuta, de asemenea, despre garanţii de securitate solide şi credibile pentru Ucraina şi eforturile diplomatice pentru a obţine o pace justă şi durabilă în Ucraina.

Se vor evalua cele mai bune modalităţi de consolidare a poziţiei de negociere a Ucrainei, de creştere a presiunii asupra Rusiei şi de continuare a apărării intereselor Europei, subliniază sursa citată.

UE a fost ferm solidară cu Ucraina şi cu poporul său încă de la începutul războiului Rusiei. Până în prezent, UE şi statele sale membre au acordat sprijin pentru Ucraina în valoare de 187,5 miliarde de euro, dintre care 66 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar", arată Consiliul European.

În cadrul reuniunii, liderii vor trece în revistă progresele cu privire la următorul cadru financiar multianual, bugetul pe termen lung al UE, înregistrate de la data la care Comisia Europeană şi-a prezentat propunerile - 16 iulie - şi până în prezent.

Nicușor Dan, tur european

Nicușor Dan a început săptămâna în Finlanda, unde a participat la summitul Flancului de Est, privind securitatea frontierei de est a UE.

Marți seară, președintele a plecat în Marea Britanie, unde a avut planificate întâlniri cu reprezentanții români ai mediului de afaceri din Regat și cu cei ai companiilor britanice.

Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor, a fost reținut de DNA. Este acuzat că ar fi intermediat o mită

Sursa: Agerpres

