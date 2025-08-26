Prima întâlnire a lui Nicușor Dan cu diplomații români. Președintele îi va primi la Cotroceni, la ora 10

Stiri Politice
26-08-2025 | 07:29
nicusor dan
IMAGO

Președintele Nicușor Dan îi va primi marți, la Palatul Cotroceni, pe șefii de misiuni diplomatice, șefii oficiilor consulare și directorii institutelor culturale românești, acreditați în străinătate, în contextul Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

autor
Claudia Alionescu

Potrivit programului postat pe site-ul Administrației Prezidențiale, primirea va avea loc la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Aceasta este prima întâlnire a șefului statului, de la preluarea mandatului acestuia, cu diplomații români acreditați în diferite țări ale lumii, care anual, la finalul lunii august - începutul lunii septembrie, se reunesc la București.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, luni și marți, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR2025), sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”.

Evenimentul este organizat, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie.

Citește și
dorin recean ilie bolojan
Premierul Republicii Moldova: „Relaţiile dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat la cel mai frăţesc nivel”
Cine sunt jurnaliștii ucisi în raidul asupra spitalului Nasser din Fâșia Gaza. Reacția iIraelului

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, diplomatie, palatul cotroceni,

Dată publicare: 26-08-2025 07:29

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
VIDEO Imagini rare cu un patron de club din Superligă: ”2.300 de kg de aur!”
Citește și...
Mesajul președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: „Sprijinul României rămâne ferm”
Stiri Politice
Mesajul președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: „Sprijinul României rămâne ferm”

Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate adresat cetățenilor ucraineni, reafirmând sprijinul României pentru eforturile acestora în fața agresiunii ruse.

Premierul Republicii Moldova: „Relaţiile dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat la cel mai frăţesc nivel”
Stiri Politice
Premierul Republicii Moldova: „Relaţiile dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat la cel mai frăţesc nivel”

Prim-ministrul moldovean, Dorin Recean, a apreciat sâmbătă că relaţiile bilaterale dintre Chişinău şi Bucureşti s-au ridicat "la cel mai frăţesc nivel" de când Nicuşor Dan a devenit preşedinte, iar Ilie Bolojan premier.

Zece ani, trei primari și zeci de milioane de euro pentru o parcare care azi e WC public. Modelul de la Oradea
Stiri actuale
Zece ani, trei primari și zeci de milioane de euro pentru o parcare care azi e WC public. Modelul de la Oradea

O parcare supraetajată care a costat zeci de milioane de euro – începută de Sorin Oprescu, continuată de Gabriela Firea și inaugurată de Nicușor Dan – a ajuns astăzi un WC public în toată regula. Și riscă să mai rămână așa, o vreme.

Nicuşor Dan a anunțat trei concluzii rezultate din reuniunea Coaliției de Voință: „Lumea occidentală este unită”
Stiri Politice
Nicuşor Dan a anunțat trei concluzii rezultate din reuniunea Coaliției de Voință: „Lumea occidentală este unită”

Președintele Nicușor Dan a spus marți, după participarea online la Coaliția de Voință de la CFOS Târgu Mureș, că SUA rămân implicate în războiul din Ucraina și securitatea Europei și că se conturează o posibilă întâlnire în format SUA–Ucraina–Rusia.

Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Putin: „Rusia trebuie să înceteze uciderea civililor”

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, marți, la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” şi la videoconferinţa membrilor Consiliului European de la sediul Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş.

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59