Mesajul președintelui Nicușor Dan cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei: „Sprijinul României rămâne ferm”

24-08-2025 | 10:32
Nicușor Dan
Cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de solidaritate adresat cetățenilor ucraineni, reafirmând sprijinul României pentru eforturile acestora în fața agresiunii ruse.

Claudia Alionescu

Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate”, a declarat președintele României, potrivit presidency.ro.

Nicușor Dan a subliniat sprijinul României pentru apărarea Ucrainei în contextul războiului declanșat de Rusia.

În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra.”

Totodată, Nicușor Dan și-a exprimat susținerea față de procesul de reconstrucție și integrare europeană a Ucrainei:

Vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană.”

În mesajul transmis, Nicușor Dan a lăudat determinarea și curajul poporului ucrainean: „Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic.”

În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun”, a încheiat președintele Nicușor Dan. 

Duminică s-au împlinit 34 de ani de când Ucraina și-a declarat independența şi trei ani de la invazia rusă.

