Președintele Nicușor Dan avertizează indirect Rusia: ”Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”

09-12-2025 | 17:52
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că, dacă războiul din Ucraina nu se va încheia, iar în România vor mai intra drone în spaţiul aerian, acestea vor fi doborâte.

Cristian Matei

Șeful statului a făcut această declarație în Franța, unde a fost primit de președintele Emmanuel Macron.

El a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă România este pregătită să doboare dronele care intră în spaţiul aerian.

”O să vedeţi. Sper să nu mai vină, dar dacă vor veni, o să vedeţi. Războiul din Ucraina... pentru că noi am avut mult timp pace, toate pregătirile militare pe care le-am făcut şi modul de echipare al armatelor noastre s-a făcut într-un mod clasic. Odată cu războiul din Ucraina au apărut schimbări tehnologice dezvoltate la faţa locului şi fiecare dintre noi trebuie să ne adaptăm la asta şi suntem într-un proces de adaptare. Acum suntem mai bine decât acum o lună şi peste trei luni vom fi mai bine decât suntem azi. Dar veţi vedea, în primul rând sper să se încheie repede războiul ăsta. Dacă nu se încheie, sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos”, a spus preşedintele României.

Recent, o zonă din România a fost tranzitată de o dronă rusească 

Recent, armata a fost în alertă, după o încălcare gravă a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

drona poarta focsanilor
Reacția Franței după incursiunile cu drone din România și Republica Moldova: „Consolidăm apărarea aeriană”

Drona s-a prăbușit, în cele din urmă, în curtea unui localnic din Vaslui. A fost pentru prima dată când o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc pe timpul zilei.

Până acum, autoritățile au confirmat 13 pătrunderi neautorizate, ale unor obiecte aeriene fără pilot și peste 40 de situații în care fragmente de drone au căzut pe teritoriul României.

