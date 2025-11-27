Reacția Franței după incursiunile cu drone din România și Republica Moldova: „Consolidăm apărarea aeriană”

27-11-2025 | 12:21
Incursiunile cu drone în spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova sunt "inacceptabile", a transmis, joi, purtătorul de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa şi Afaceri Externe.

Vlad Dobrea

"Spaţiile aeriene ale României şi Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste incidente sunt inacceptabile. Franţa reafirmă sprijinul său faţă de România şi Republica Moldova şi colaborează cu partenerii săi din Uniunea Europeană şi NATO pentru a consolida apărarea noastră aeriană", a precizat acesta într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook a Ambasadei Franţei la Bucureşti. 

Zona din România pe care a tranzitat-o drona rusească nu ar fi fost aleasă întâmplător. „Poarta Focșanilor”, testată de ruși
 

Armata a fost în alertă luni dimineață, după o încălcare gravă, a spațiului aerian. Radarele au detectat o dronă, care a pătruns pe teritoriul nostru și a survolat județele Tulcea, Galați, Vrancea, și Vaslui.

Populația din sud-estul țării, a primit mesaje RO-Alert și a fost îndemnată să se adăpostească. Drona s-a prăbușit, în cele din urmă, în curtea unui localnic, din Vaslui. Este prima dată când o dronă pătrunde în spațiul aerian românesc, pe timpul zilei.

Până acum, autoritățile au confirmat 13 pătrunderi neautorizate, ale unor obiecte aeriene fără pilot și peste 40 de situații în care fragmente de drone au căzut pe teritoriul României.

Șeful MApN și-a publicat diploma de licență, după ce într-un CV anterior apărea o altă facultate: O greșeală care mă jenează

Priviți secvențe filmate dimineață, în jurul orei 8 și 30 de minute - în Tecuci, Galați. Un avion de luptă Eurofighter Typhoon - pilotat de militari germani de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu - se afla în urmărirea dronei. Are liber să o distrugă, dacă o poate face în siguranță.

Corespondent PRO TV: „Alarma a fost dată în jurul orei 6 și jumătate dimineața. Potrivit ministerului apărării, drona a pătruns în spațiul aerian românesc din direcția Vîlcove, în Ucraina, spre Chilia Veche, în județul Tulcea. La ora 6:55, autoritățile au transmis mesaj RO-alert în zona județului Tulcea”.

