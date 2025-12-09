Nicuşor Dan, primit la Palatul Élysée de Emmanuel Macron în cadrul vizitei oficiale la Paris | Video

09-12-2025 | 15:05
Preşedintele Nicuşor Dan a fost primit la Palatul Élysée de către Preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron.

Vlad Dobrea

În cursul dimineţii de marţi, preşedintele a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef).

De asemenea, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo şi a inaugurat aleia „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Luni seara, şeful statului a avut o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti din Republica Franceză, la Ambasada României la Paris. 

