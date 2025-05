Președintele Ilie Bolojan participă la summit-ul ”Coaliţia de voinţă”, care încearcă să ofere Ucrainei garanții de securitate

Preşedintele interimar Ilie Bolojan participă, astăzi, în regim de videoconferinţă, la summit-ul "Coaliţia de voinţă" (”Coalition of the Willing”), care are loc în Kiev, Ucraina.