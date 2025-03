Bolojan: Vom participa la monitorizarea armistiţiului de 30 de zile în Ucraina. Flancul estic va fi întărit

Afirmaţia a fost făcută la Paris, după reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coalition of the willing" privind securitatea în Ucraina.



"Ţările prezente au convenit să susţină în continuare sprijinul pentru Ucraina şi întărirea Flancului estic. În ceea ce priveşte partea de monitorizare privind acest armistiţiu de 30 de zile la care s-a ajuns, urmează să se formeze un grup de lucru, dar pentru a coopera în vederea monitorizării respectării acestei înţelegeri.

În acest sens, pentru că înţelegerea se referă la Marea Neagră, o zonă care este strategică pentru România, pentru că avem investiţii importante, pentru că o bună parte din exporturile noastre se fac pe zona de naval, pentru că portul Constanţa este cel mai important port la Marea Neagră, România va participa la acest grup de lucru şi prin infrastructura pe care o are, dar şi colaborarea cu Turcia şi Bulgaria pe partea de deminare.

Vom colabora în aşa fel încât acest acord să fie respectat, pentru că o zonă sigură la Marea Neagră, care garantează navigaţia pentru toate navele, este un lucru bun pentru comerţul şi pentru dezvoltarea în această zonă", a spus Bolojan.

România - interes strategic

El a menţionat că ”o zonă sigură la Marea Neagră, care garantează navigaţia pentru toate navele, este un lucru bun pentru comerţul şi pentru dezvoltarea în această zonă.

Ilie Bolojan a subliniat că România are un interes strategic să susţină în continuare Ucraina, pentru că, fără o astfel de susţinere, există riscul de cădere a frontului şi, practic, ucrainienii, prin ceea ce fac, apărându-şi cetăţenii şi teritoriul, ţin pericolul la distanţă.

”Orice fel de situaţie în care Ucraina are o căderea ar însemna complicaţii importante şi o înaintare înspre zona de vest, pe care nici Europa şi nici România nu şi-o doreşte. În acest sens, ajutoarele care au fost stabilite la Consiliul de săptămâna trecută vor fi asigurate în continuare şi se va colabora pentru întărirea Flacului estic”, a precizat Bolojan.

