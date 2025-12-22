Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi, își retrage demisia după o săptămână. Ce promite

Preşedintele Consiliului Județean Constanţa,Florin Mitroi, renunţă la demisia pe care o anunţase săptămâna trecută şi vrea să ducă mai departe proiectele pentru judeţ.

El a precizat că există garanţia că vor fi încheiate lucrările la Sala Polivalentă, că vă fi făcut stadionul de fotbal şi vă fi realizat Spitalul ”Mama şi copilul”.

„Astăzi am decis să renunţ la demisie pentru a duce proiectele mai departe. Motivul plecării mele a fost că mă simt îngrădit. De când am ajuns să preiau Consiliul Judeţean, am spus că, atunci când voi simţi că nu pot face lucruri măreţe pentru Constanţei, voi pleca. Astăzi judeţul Constanţa are garanţia că se vor face Sala Polivalentă, stadionul Hagi, unde vom intra şi noi acţionari, Consiliul Judeţean, pentru co-finanţare, autostrada Techirghiol-Mangalia, se va finaliza spitalul Mama şi copilul”, a declarat Florin Mitroi.

Demisia anunțată săptămâna trecută

Președintele CJ Constanța a demisionat din funcție, joi. Florin Mitroi își motivase decizia prin faptul că nu a reușit să-și atingă obiectivele propuse.

„A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung. Din respect pentru toţi cetăţenii judeţului, indiferent că m-au susţinut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă. Sunt siderat de dorinţa acerbă a unora de a ţine judeţul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiţii, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Şi la fel de siderat sunt şi de marea masă a oamenilor politici şi a factorilor de decizie în administraţie, care aleg să rămână indiferenţi, doar ca să îşi păstreze funcţia. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetăţeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui”, a transmis Florin Mitroi săptămâna trecută.

O zi mai târziu, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a participat, la Constanţa, la întrunirea Biroului Politic Judeţean PNL, în cadrul şedinţei fiind analizate demisia lui Bogdan Huţucă de la conducerea organizaţiei judeţene, dar şi demisia şefului CJ Constanţa, liberalul Florin Mitroi.

Florin Mitroi este preşedintele al CJ Constanţa din 2024, anterior fiind primar al comunei Valu lui Traian.

