Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi, a demisionat pentru lipsa „realizărilor”. Decizie administrativă neobișnuită

Președintele CJ Constanța a demisionat din funcție, joi. Florin Mitroi își motivează decizia prin faptul că nu a reușit să-și atingă obiectivele propuse.

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, a demisionat, joi, din funcţie, motivând că nu poate realiza ceea şi-a propus din cauza obstacolelor administrative şi a lipsei de implicare a unor factori decizionali, trasmite Agerpres.

Motivul declarat al demisiei este cel puțin neobișnuit, în prezent.

