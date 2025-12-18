Președintele CJ Constanța, Florin Mitroi, a demisionat pentru lipsa „realizărilor”. Decizie administrativă neobișnuită
Președintele CJ Constanța a demisionat din funcție, joi. Florin Mitroi își motivează decizia prin faptul că nu a reușit să-și atingă obiectivele propuse.
Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Florin Mitroi, a demisionat, joi, din funcţie, motivând că nu poate realiza ceea şi-a propus din cauza obstacolelor administrative şi a lipsei de implicare a unor factori decizionali, trasmite Agerpres.
Motivul declarat al demisiei este cel puțin neobișnuit, în prezent.
