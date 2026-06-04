”Pentru că partidele nu reuşesc să se pună de acord între ele, singura soluţie posibilă este” numirea unui ”prim-ministru independent de partidele reprezentate în Parlament, capabil să conducă România (...) în direcţia dorită de poporul român”, a declarat preşedintele.

El a precizat că acest lucru înseamnă ”o poziţie proocidentală” şi ”menţinerea stabilităţii financiare”.

Eugen Tomac a declarat, la rândul său, că propune un „Guvern tehnic şi nu politic”. În acest stadiu nu se ştie care formaţiuni politice îl vor susţine la un vot prevăzut în Parlament, a cărui dată nu a fost încă stabilită, precizează AFP.

Preşedintele a obţinut o victorie în alegerile prezidenţiale din mai 2025 şi a format un guvern de orientare proocidentală. Însă principala familie politică din România, a social-democraţilor (PSD), a părăsit coaliţia în urma unor măsuri nepopulare menite să reducă cel mai important deficit bugerat din Uniunea Europeană (UE).

Din cauza unui deficit de 7,8% în al patrulea trimestru din 2025, România este vizată de o procedură europeană - începând din 2020 - şi riscă să piardă fonduri structurale europene.

Joi, Nicuşor Dan a făcut din ”menţinerea stabilităţii financiare” a doua prioritate a noului său premier.

Blocaj în fața „alianței” PSD-AUR

Partidul Social Democrat (PSD) s-a aliat cu principalul partid de extremă dreapta, Alianţa Unităţii Românilor (AUR), şi au depus o moţiune de cenzură care a fost adoptată cu un vot larg în Parlament.

Însă şeful statului a refuzat atât ca extrema dreaptă să intre în Guvern, cât şi organizarea unor alegeri legislative anticipate. El încearcă de atunci să găsească o soluţie alternativă.

Pragul majorităţii absolute - 223 de mandate - nu este deţinut în prezent de nicio coaliţie, într-un Parlament fragmentat.

Eugen Tomac, născut în 1981 în fosta Uniune Sovietică (URSS), într-o familie de români, în Basarabia, a venit în România la sfârşitul adolescenţei. El este, de asemenea, cetăţean moldovean şi un susţinător al unirii României cu Republica Moldova. În Parlamentul European (PE), el face parte din grupul Renew Europe (liberal).

El este în prezent consilier onorific al preşedintelui în relaţiile cu diaspora.

Eugen Tomac, un fost colaborator al fostului preşedinte Traian Băsescu, este preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), o formaţiune de centru-dreapta înfiinţată de către Băsescu în 2014, care nu este reprezentată în Parlament.