”Primesc încrederea dvs cu recunoştinţă şi cu gândul la toţi cetăţenii României. Înţeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc aşteptările românilor şi sunt conştient de provocările pe care trebuie să le depăşim împreună”, a declarat Eugen Tomac, la Palatul Cotroceni.

El a precizat că viziunea sa este clară: România este într-un moment în care cere responsabilitate.

”Îmi doresc să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea tuturor forţelor politice prooccidentale din parlament, pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetăţenilor româniei. Înţeleg mizele politice, sunt fireşti într-un stat democratic, dar România are nevoie acum de proiecte duse la capăt. Voi prezenta Parlamentului o echipă de specialişti, un guvern tehnic, nu unul politic”, a arătat Eugen Tomac.

Cine este Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan să conducă Guvernul României

Eugen Tomac, europrlamentar și lider PMP, a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier.

Eugen Tomac a fost numele vehiculat, și confirmat ulterior, drept propunerea președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru, într-un context politic tensionat, la aproape 30 de zile după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură.

În prezent, Tomac activează ca europarlamentar și este consilier onorific al președintelui pentru relația cu românii de pretutindeni.

Eugen Tomac s-a născut în Ucraina

Eugen Tomac este una dintre figurile politice cu o carieră consolidată atât în administrația publică din România, cât și la nivel european. Născut la 27 iunie 1981, în comuna Babele (Oziornoe), în raionul Ismail din regiunea Odesa – teritoriu aflat în sudul Basarabiei, astăzi parte a Ucrainei – acesta provine dintr-o zonă istoric marcată de prezența comunităților românești din afara granițelor actuale ale țării.

Parcursul său educațional a continuat în România, unde a absolvit Facultatea de Istorie din cadrul Universității din București. Formarea sa academică a fost ulterior completată de o activitate politică și instituțională desfășurată pe parcursul a peste două decenii, perioadă în care a ocupat funcții în administrația centrală, în Parlamentul României și, mai recent, în Parlamentul European.

Cariera de europarlamentar

În prezent, Eugen Tomac este europarlamentar aflat la al doilea mandat și conduce Partidul Mișcarea Populară (PMP). De-a lungul carierei sale, și-a construit profilul public în jurul unor teme constante precum drepturile românilor din diaspora, sprijinirea comunităților istorice și promovarea identității culturale românești în afara granițelor. În paralel, a fost implicat în proiecte politice și instituționale care vizează apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană.

Din iulie 2019, Tomac activează în Parlamentul European, unde își desfășoară al doilea mandat consecutiv. În cadrul legislativului de la Bruxelles, acesta este membru în mai multe structuri importante, printre care Comisia pentru Cultură și Educație, Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar și Comisia specială pentru Scutul Democrației Europene. De asemenea, face parte din Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE–Republica Moldova și din Adunarea Parlamentară Euronest, structuri care reflectă preocupările sale constante pentru spațiul est-european.