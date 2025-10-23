Premierul Ilie Bolojan explică pauza dintre liceu și facultate și durata studiilor sale: „Este verificabil și conform legii”

Premierul Ilie Bolojan a făcut joi precizări referitoare la parcursul său educațional, după ce au apărut informații în spațiul public legate de studiile sale.

El a explicat că, imediat după terminarea liceului, tinerii admiși la facultate efectuau 9 luni de armată, iar cei care nu intrau la facultate aveau un stagiu militar de 1 an și 4 luni. În cazul său, serviciul militar a fost efectuat înainte de începerea studiilor universitare, ceea ce explică pauza dintre liceu și facultate.

Premierul a mai precizat că, la momentul respectiv, specializarea Matematică avea două trasee: unul de 3 ani, pentru predarea în gimnaziu, și unul de 5 ani, pentru predarea la liceu. El a urmat forma de 3 ani.

„Toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective”, a afirmat Bolojan, subliniind că precizările sunt importante pentru a evita speculațiile nefondate.

„Toate informațiile referitoare la parcursul meu educațional sunt clare, verificabile și conforme cu cadrul legal al perioadei respective", a afirmat Bolojan, subliniind că precizările sunt importante pentru a evita speculațiile nefondate.

