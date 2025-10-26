Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit suma imensă pe care România o plătește ”doar pentru dobânzi”: 55 de miliarde de lei

26-10-2025 | 21:57
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Criza bugetară a României atinge cote îngrijorătoare, avertizează premierul Ilie Bolojan.

autor
Cristian Matei

Șeful Guvernului spune că țara noastră se confruntă cu mari dificultăți fiscale, din cauza dobânzilor mari pe care le plătește la creditele externe, agravate de lipsa unei politici responsabile de gestionare a fondurilor publice.

„Și vă rog să vă gândiți în ce situație este țara noastră din punct de vedere al crizei bugetare, în condițiile în care, datorită creditelor pe care le-am contractat, la dobânzi foarte mari, între 5,5 și 7% în euro sau în dolari, am ajuns să avem anul acesta și anul viitor, de exemplu, plăți doar pentru dobânzi de aproximativ 55 de miliarde, deci 11 miliarde de euro, iar anul trecut, foarte probabil, aceste cheltuieli vor crește și vor ajunge la 3% din PIB”, a spus premierul la Digi24 duminică seara.

Suma uriașă cheltuită doar pentru plata dobânzilor antrenează consecințe severe pentru bugetul de stat. Practic, din deficitul bugetar, 3% din PIB se duce acum pe acoperirea dobânzilor la creditele externe.

Bolojan explică această situație folosind o comparație cu finanțele personale: „Exact ca în cazul unei familii, dacă ai vrut să-ți iei un împrumut de 10 milioane cu o dobândă de 7% înseamnă că pe an plătești 700.000 lei dobândă. Asta înseamnă că ai luat la o dobândă foarte mare, pentru că banca care ți-a dat împrumutul știe că nu îngrijești banii, nu îi cheltuiești responsabil.”

Mai mult decât atât, premierul punctează că alte state reușesc să se împrumute la dobânzi mult mai mici pentru sume mai mari, tocmai datorită credibilității financiare de care se bucură: „Altcineva, o altă persoană a luat 20 de milioane și a luat cu dobândă de 3,5% și plătește aceeași dobândă, dar pentru o sumă dublă, tot 700.00. Asta facem noi. Deși avem datorii din PIB de aproximativ 55, ne ducem către 60% din PIB, pentru că n-am avut grijă de bani, pentru că am crescut creditele foarte mult și ne-au crescut dobânzile, plătind niște dobânzi ca și cum avea un grad de îndatorare de peste 100%”, subliniază Bolojan.

Ilie Bolojan insistă că principalele cauze ale actualei crize bugetare sunt risipa banilor publici, incapacitatea colectării eficiente a veniturilor la buget și asumarea unor investiții peste posibilitățile reale ale țării: „Asta e o problemă majoră, pentru că am risipit banii, pentru că nu ne-am încasat veniturile și pentru că am contractat investiții mult mai mult decât le puteam permite. Și atunci asta este principala problemă.”

În acest context, premierul avertizează că orice guvernare viitoare, indiferent de culoare politică, va fi pusă în fața unor opțiuni dure dacă nu corectează rapid dezechilibrele.

„Am încercat să facem asta, o reducere de cheltuieli pe care nu o putem evita în continuare, pentru că altfel, oricine vine în guvernare, indiferent cine va fi premierul și ce coaliție are în spate, va ajunge cu spatele la zid dacă nu se iau aceste măsuri. Și deci tot ce am propus în această perioadă a fost pe această linie și, evident, să corectăm nedreptățile”, a explicat Ilie Bolojan.

El adaugă că singurele soluții posibile sunt creșterea veniturilor bugetare prin măsuri de colectare mai eficiente și reducerea cheltuielilor acolo unde este posibil.

Declarațiile premierului vin la scurt timp după ce, în urmă cu câteva zile, un parlamentar al României a făcut o declarație surprinzătoare: "Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibăşeală totală, da?

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 26-10-2025 21:49

