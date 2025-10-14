Dragoș Pîslaru: România „stă pe un munte de bani europeni”, dar deficitul pare de neclintit

Stiri Economice
14-10-2025 | 18:38
dragos pislaru
FB/Dragos Pislaru

România „stă pe un munte de bani europeni” pe care nu reușeste să-i folosească, în timp ce deficitul bugetar trece de 8,4%, a afirmat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

autor
Mihai Niculescu

România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent, dar în acelaşi timp stă pe un munte de bani europeni, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, citat de Agerpres.

„România este într-o situaţie absolut paradoxală. A avut un deficit bugetar de 9,3 şi încearcă să termine anul acesta cu 8,4, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent. În acelaşi timp, stă pe un munte de bani europeni şi, în acest moment, în portofoliu pe care îl am doar eu, deci nu pun Agricultura şi Dezvoltarea rurală, am 55 de miliarde de euro la dispoziţie pentru a fi investiţi în economia românească, dintre care o parte, cam 13 miliarde din cei 21,5 miliarde care vor rămâne în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, sunt încă necheltuiţi şi trebuie cheltuiţi până anul viitor, în 31 august”, a explicat Pîslaru.

„Matematic, dacă bineînţeles lucrurile se întâmplă aşa cum sunt acum planificate, România ar urma să poată absorbi 13 miliarde de euro prin PNRR, la care se adaugă circa 5 miliarde de euro pe Coeziune. Cam aici ajungem anul acesta... Suntem la 4,6 - 4,7 miliarde pe Politica de Coeziune”, a precizat ministrul.

Despre administraţia publică, Pîslaru a spus: „Pentru a putea discuta despre capitalul autohton al României şi internaţional al business-urilor, ce avem nevoie este să profesionalizăm administraţia publică. În primul rând, nu ai cum să discuţi de o viziune în condiţiile în care, în acest moment, mediul de afaceri creşte mai degrabă în pofida statului, nu cu sprijinul statului.”

Citește și
REPER, europarlamentare
LISTA Partidului REPER la alegerile europarlamentare 2024 este deschisă de Dacian Cioloș, Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru

„Am ajuns acum la o claritate cu privire la ce implementăm, la faptul că avem bani alocaţi pentru a plăti componenta de finanţare naţională şi componenta de împrumut. În acest moment avem, într-adevăr, această imagine a României ca un mare şantier, cu peste 20.000 de proiecte, care nu are cum să nu creeze efecte pozitive sau de antrenare în economie”, a adăugat el.

Pâslaru a făcut declarațiile marți, la conferința CursDeGuvernare, în cadrul unei întâlniri la care au participat economiști, experți și decidenți, alături de CEO ai unor companii de top din România.

Sursa: Agerpres

Etichete: fonduri europene, deficit bugetar, Dragos Pislaru,

Dată publicare: 14-10-2025 18:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Dragoș Pîslaru, după ce România a finalizat renegocierea PNRR: „Nu se pierd bani din componenta nerambursabilă”
Stiri Politice
Dragoș Pîslaru, după ce România a finalizat renegocierea PNRR: „Nu se pierd bani din componenta nerambursabilă”

România a finalizat procesul de renegociere cu Comisia Europeană privind Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, anunţă ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

LISTA Partidului REPER la alegerile europarlamentare 2024 este deschisă de Dacian Cioloș, Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru
Alegeri europarlamentare 2024
LISTA Partidului REPER la alegerile europarlamentare 2024 este deschisă de Dacian Cioloș, Ramona Strugariu și Dragoș Pîslaru

Partidul REPER a anunțat că a strâns cele 200.000 de semnături necesare pentru depunerea candidaturilor la Biroul Electoral Central, în vederea participării la alegerile europarlamentare din 2024.

Schimbarea Guvernului ingheata salariul minim. Ce promitea PSD in campanie in legatura cu minimul pe economie, in 2017
Stiri Sociale
Schimbarea Guvernului ingheata salariul minim. Ce promitea PSD in campanie in legatura cu minimul pe economie, in 2017

Ministrul Muncii, Dragos Pislaru, a declarat joi ca salariul minim garantat in plata pentru anul 2017 ar putea ramane la 1.250 de lei cat este in prezent.

Ce promite Guvernul privind cresterea salariilor si pensiilor in 2017. “Ar putea ajunge pana la 20%”
Stiri Economice
Ce promite Guvernul privind cresterea salariilor si pensiilor in 2017. “Ar putea ajunge pana la 20%”

Pensiile vor creste in 2017 cu 5,2 sau 5,3%, actul normativ in acest sens fiind pregatit in baza legislatiei in vigoare, a declarat, vineri, ministrul Muncii, Dragos Pislaru, in cadrul unei conferinte de presa.

Mamele cu situatie dificila ar putea sa primeasca in maternitate
Stiri actuale
Mamele cu situatie dificila ar putea sa primeasca in maternitate "trosoul pentru nou nascuti". In ce consta si ce valoare are

Ministrul Muncii, Dragos Pislaru si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, propun introducerea unei noi masuri de sprijin pentru mame aflate in situatii dificile. Ele ar urma sa primeasca "trusoul pentru nou nascuri", daca nasc in maternitate.

Recomandări
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii
Stiri Politice
Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit marți, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuții privind reforma administrației locale și centrale și a alegerilor din Capitală, dar nu au ajuns la nicio înțelegere în cele două cazuri.

ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”
Stiri actuale
ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune”

Marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat mult timp, au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Stiri Economice
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an la 1%, faţă de 1,6% în aprilie şi 3,3% în octombrie anul trecut, potrivit raportului „World Economic Outlook”, publicat marţi de instituția financiară internațională. 

Top citite
1 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 14 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani în plus, pe lângă salariu
3 plosnite arhitectura
Pro TV
Stiri actuale
„Greva” studenților la Universitatea de Arhitectură din București. Nu mai vor să vină la cursuri de frica ploșnițelor
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Octombrie 2025

48:12

Alt Text!
La Măruță
14 Octombrie 2025

01:30:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28