Dragoș Pîslaru: România „stă pe un munte de bani europeni”, dar deficitul pare de neclintit

România „stă pe un munte de bani europeni” pe care nu reușeste să-i folosească, în timp ce deficitul bugetar trece de 8,4%, a afirmat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent, dar în acelaşi timp stă pe un munte de bani europeni, a declarat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, citat de Agerpres.

„România este într-o situaţie absolut paradoxală. A avut un deficit bugetar de 9,3 şi încearcă să termine anul acesta cu 8,4, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent. În acelaşi timp, stă pe un munte de bani europeni şi, în acest moment, în portofoliu pe care îl am doar eu, deci nu pun Agricultura şi Dezvoltarea rurală, am 55 de miliarde de euro la dispoziţie pentru a fi investiţi în economia românească, dintre care o parte, cam 13 miliarde din cei 21,5 miliarde care vor rămâne în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, sunt încă necheltuiţi şi trebuie cheltuiţi până anul viitor, în 31 august”, a explicat Pîslaru.

„Matematic, dacă bineînţeles lucrurile se întâmplă aşa cum sunt acum planificate, România ar urma să poată absorbi 13 miliarde de euro prin PNRR, la care se adaugă circa 5 miliarde de euro pe Coeziune. Cam aici ajungem anul acesta... Suntem la 4,6 - 4,7 miliarde pe Politica de Coeziune”, a precizat ministrul.

Despre administraţia publică, Pîslaru a spus: „Pentru a putea discuta despre capitalul autohton al României şi internaţional al business-urilor, ce avem nevoie este să profesionalizăm administraţia publică. În primul rând, nu ai cum să discuţi de o viziune în condiţiile în care, în acest moment, mediul de afaceri creşte mai degrabă în pofida statului, nu cu sprijinul statului.”

„Am ajuns acum la o claritate cu privire la ce implementăm, la faptul că avem bani alocaţi pentru a plăti componenta de finanţare naţională şi componenta de împrumut. În acest moment avem, într-adevăr, această imagine a României ca un mare şantier, cu peste 20.000 de proiecte, care nu are cum să nu creeze efecte pozitive sau de antrenare în economie”, a adăugat el.

Pâslaru a făcut declarațiile marți, la conferința CursDeGuvernare, în cadrul unei întâlniri la care au participat economiști, experți și decidenți, alături de CEO ai unor companii de top din România.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













