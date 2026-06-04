Îngrijorător este și faptul că a crescut numărul celor care recunosc că s-au drogat și au condus. Sunt însă mai puțini cei care beau.

Aproape o treime dintre șoferi spun că sunt frecvent victime ale comportamentului agresiv. În schimb, doar 12% admit că și ei au astfel de reacții și îi necăjesc pe ceilalți.

Alexandru Zodier, manager general la Cult Research: „Am observat faptul că, printr-o analiză mai aprofundată, acei șoferi care se declară victime ale agresivității sunt, de fapt, potențatori de agresivitate în trafic. Mi-a dat flash-uri, am pus frână... ei declanșează ce se întâmplă după.”

31% dintre conducătorii auto admit că vorbesc la telefon în timp ce conduc, fără să folosească un sistem hands-free, iar 12% chiar accesează rețelele sociale, deși sunt la volan.

Corespondent Știrile ProTV: „Peste 60% dintre șoferi spun că traficul a devenit mai aglomerat în ultimii ani, iar comportamentul șoferilor s-a înrăutățit. Lucru care se vede în fiecare zi în trafic: unii schimbă brusc banda, iar alții nu semnalizează.”

În privința consumului de alcool, dacă în trecut 30% dintre cei chestionați au mărturisit că au băut și au condus, acum au fost în această situație 10%.

Comisar-șef Radu Gâtan, director adjunct la Direcția Rutieră: „În anul 2025, față de 2024, avem o scădere de 6% a numărului total de accidente. Principala cauză de producere a accidentelor grave o reprezintă abaterile pietonilor, viteza neadaptată și neacordarea priorității”.

66% dintre participanții la studiu spun că se simt în siguranță în trafic, în creștere față de anul trecut, când 57% nu aveau un sentiment de teamă la volan. Un obicei răspândit rămâne și avertizarea celorlalți șoferi despre prezența poliției. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.200 de persoane, între martie și aprilie, și are o marjă de eroare de plus/minus 3%.