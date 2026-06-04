Printre cele mai spectaculoase proiecte programate să fie inaugurate se numără tunelul Momaia de pe Autostrada Sibiu-Pitești și celebrul viaduct de la Suplacu de Barcău, un punct critic de pe Autostrada Transilvania. În total, vorbim de peste 200 de kilometri de șosele moderne.

Alina și Daniela, cele două galerii forate în munte pe autostrada Pitești-Sibiu, sunt prevăzute acum cu echipamente pentru siguranța traficului. Inginerii au proiectat și tuneluri de evacuare, dotate cu sisteme de presurizare, care vor putea fi folosite de șoferi, pasageri și personal, în cazul unui incident.

CRISTIAN TUDOR, șef compartiment DRDP Craiova: „Toate galeriile sunt echipate cu senzori de noxe, senzori de temperatură, camere video, sistem de iluminare și sistem de iluminare în caz de urgență.”

Pentru prima dată într-un tunel din România, șoseaua nu va fi acoperită cu un covor asfaltic, ci cu beton rutier, material care nu arde, nu se topește și are o durabilitate crescută. Deși termenul de finalizare prevăzut în contract este la jumătatea anului 2027, constructorii spun că secțiunea Curtea de Argeș – Tigveni ar putea fi dată în folosință la toamnă.

FERNANDO LOPES, manager de proiect, secțiunea 4 Autostrada Pitești-Sibiu: „Ar trebui ca în două luni să fim aproape gata. August și septembrie ar trebui să fie pentru testare.”

Și pe Autostrada Transilvania, lotul dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș, în județul Bihor, se apropie de finalizare. Imaginile cu viaductul de 1,8 kilometri, care traversează un lac de acumulare, sunt spectaculoase.

MIRELA DOBA, reprezentant constructor: „Lucrările executate au ajuns la un progres fizic de peste 80%. În prezent, pe șantier sunt mobilizați peste 600 de oameni și peste 250 de utilaje. Preconizăm finalizarea acestui sector de autostradă până la sfârșitul acestui an.”

125 km A7

30 km A0

20 km A1

68 km A3

10 km DEx Brăila – Galați

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere și-a propus ca în acest an să inaugureze circa 250 de kilometri de autostradă și drum expres.

Asociația Pro Infrastructură estimează, de această dată, că realizările nu vor fi departe de țintă.

IONUȚ CIUREA, Asociația Pro Infrastructură: „Mizăm în continuare pe 200 și ceva de kilometri de autostradă și drum expres, deci avem în continuare șanse reale să avem cel mai bun an în materie de autostrăzi și drumuri expres din istoria acestei țări.”

Cel mai bun an în materie de drumuri a fost 2024, când s-au dat în folosință aproape 200 de kilometri.