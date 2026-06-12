După ce coaliţia de centru a ţării s-a destrămat în urma unui vot de neîncredere în luna mai, preşedintele României, Nicuşor Dan, l-a numit pe Tomac, membru al Parlamentului European din Grupul Renew Europe, pentru a forma un guvern tehnocrat. Prim-ministrul desemnat are termenul constituţional de 14 iunie pentru a prezenta un guvern; în caz contrar, Dan va trebui să reia negocierile de coaliţie sau să găsească un alt lider tehnocrat.

Al treilea partid ca mărime din ţară, Partidul Naţional Liberal, a declarat joi că această soluţie nu beneficiază de sprijinul politic necesar pentru a promova reformele necesare şi a refuzat să o susţină.

Guvernul tehnocrat este "o formulă de faţadă pentru a scuti Partidul Social-Democrat de responsabilitatea pe care o are pentru situaţia în care s-a ajuns", a declarat liderul partidului, Ilie Bolojan. Partidul Social-Democrat a iniţiat votul de neîncredere din luna mai, alăturându-se Alianţei pentru Uniunea Românilor, de extremă dreapta.

Acum, Tomac se confruntă cu un drum dificil pentru a forma un guvern înainte de termenul limită de 14 iunie. Presa românească relatează că Dan ia în considerare refacerea coaliţiei care s-a destrămat în cazul în care Tomac eşuează, dar o soluţie politică pare departe, notează POLITICO.

"Astăzi, miza nu este cine dă lecţii cui. Miza este dacă reuşim să ieşim din impas şi să oferim ţării un guvern funcţional, stabilitate şi o direcţie clară", a declarat Tomac ca răspuns la decizia Partidului Naţional Liberal de joi.

Prioritățile Guvernului

Ţara rămâne blocată în turbulenţe politice în timp ce se confruntă cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Dacă România nu finalizează reformele cheie până în august, riscă să piardă 11 miliarde de euro din fondurile UE, iar dacă finanţele publice nu sunt aduse sub control în curând, analiştii se tem că o scădere a ratingului de credit ar putea urma la scurt timp - arată POLITICO.

Tomac a promis că nu va forma un guvern cu partidul de extremă dreapta Alianţa pentru Uniunea Românilor. Decizia social-democraţilor români de a se alia cu extrema dreaptă pentru a răsturna guvernul în luna mai a fost întâmpinată cu consternare de mulţi la Bruxelles, care au considerat-o o încălcare a "cordonului sanitar", reaminteşte publicaţia.

"Interesul ţării trebuie să aibă prioritate", a declarat Dan miercuri despre guvernul tehnocrat. "Mandatul meu este, în primul rând, să menţin orientarea pro-occidentală a României şi, în al doilea rând, să previn un posibil colaps economic", a spus el.

Dacă nu se formează un nou guvern după 60 de zile şi după două încercări eşuate de învestitură, Constituţia României îi permite lui Dan să convoace alegeri anticipate. Dar, având în vedere că sondajele indică un avantaj masiv pentru partidul de extremă dreapta AUR, este puţin probabil ca el să dorească să urmeze această cale, scrie POLITICO.