„PNL a luat decizia să nu susțină acest guvern. Grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi prezenți și nu vor vota. Fără o susținere parlamentară explicită acest guvern nu are puterea de a trece reformele necesare României. Un guvern fără o susținere parlamentară este mai slab decât unul minoritar”, a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan.

Eugen Tomac a transmis că respectă decizia liberalilor de a merge în opoziție, însă le-a cerut să renunțe la „demagogie” și la criticile privind formula de guvernare pe care o susține.

„Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine! Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că, inclusiv guvernul demis, a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe. Și sunt chiar optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine.”, a declarat Eugen Tomac, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

În descrierea videoclipului, liderul politic a insistat asupra ideii că România are nevoie de stabilitate și de un executiv funcțional, într-un context politic complicat.

În final, Eugen Tomac a transmis că va continua demersurile pentru formarea unui guvern și a făcut apel la dialog între forțele politice.

„România are nevoie, în acest moment, de luciditate, responsabilitate și încredere. Respect decizia PNL de a merge în opoziție. Este dreptul lor politic. Dar nu avem nevoie de lecții despre guvernul pe care îl propun, cu atât mai puțin de afirmații nefericite despre formule politice și responsabilități, în condițiile în care știm cu toții cum au fost construite majoritățile parlamentare până acum. Guvernele PNL au funcționat cu voturile PSD. Acesta este adevărul politic pe care nu îl putem ignora atunci când vorbim despre responsabilitate, susținere parlamentară și soluții pentru România. Astăzi, miza nu este cine dă lecții cui. Miza este dacă reușim să ieșim din blocaj și să oferim țării un guvern funcțional, stabilitate și o direcție clară. Rămân hotărât să merg înainte, cu dialog și deschidere față de toți cei care înțeleg că România trebuie pusă pe primul loc.”, a scris Eugen Tomac la descrierea postării de pe Facebook.