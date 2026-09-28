Deși este divorțată, legea nu îi permite să renunța la numele din timpul căsătoriei pentru că este implicată într-un proces cu fostul partener. Așa că s-a gândit la această soluție.

Are însă o dorință: viitorul soț trebuie să aibă același nume de familie cu numele ei de fată. Ori... să fie dispus să-l schimbe cu acesta.

Surprinzător, s-au găsit deja peste 100 de doritori.

Kristina își caută un soț nou. Până acum cel puțin, singurul ei criteriu de selecție este numele de familie, care musai trebuie să fie Stipic (Stipici). Până la vârsta de 28 de ani, așa se numea și ea.

Kristina: ”Pentru a-mi recăpăta numele de fată, am nevoie de un certificat care să ateste că nu există proceduri penale împotriva mea. Dar nu pot obține acel certificat pentru că există deja proceduri în desfășurare. Așa că aceasta este singura mea opțiune”.

După divorț, Kristina a rămas cu numele soțului și cu un proces, în care este acuzată că și-a însușit ilegal autoturismul familiei. Procesul i-a sporit dorința de a-și schimba numele urgent... inclusiv printr-o căsătorie aranjată.

Kristina: ”Nu mă identific deloc cu acest nume de familie. De fapt, îmi amintește în permanență de acea perioadă și lucrurile prin care am trecut”.

Aranjamentul matrimonial va include desigur un acord prenupțial... Pe lângă asta...

Kristina: ”Vom lua cina, ne vom distra și vom rămâne cu o poveste de neuitat”.

O sută de bărbați, dar și mai multe femei au contactat-o

Kristina: ”Printre cei interesați se numără și persoane cu numele Stipić, cel puțin 30, dacă nu chiar mai multe. Oamenii vor să ajute. Așa că le mulțumesc încă o dată tuturor”.

Presa croată a adus acest neobișnuit caz și în atenția ministrului croat al Justiției.

Damir Habijan: ”Vom analiza situația. Dacă doamna consideră că acest caz intră în competența ministerului, poate trimite o solicitare oficială, iar noi îi vom răspunde, așa cum facem întotdeauna”.

Oricare ar fi finalul acestei povești, Kristina rămâne cu speranța că noua căsnicia va dura mai mult decât prima sau... că îi va da mai puține bătăi de cap.