Administrația Federală pentru Aviație (FAA) a transmis sâmbătă că analizează problema și soluția propusă de Boeing și că „va lua măsuri imediate dacă identifică o problemă de siguranță”, potrivit News.ro.

Potrivit Boeing, defecțiunea poate apărea după o apropiere ratată de pistă, atunci când piloții modifică o rută de zbor programată anterior. În această situație, echipajul trebuie să parcurgă pași suplimentari pentru a putea utiliza funcțiile automate la următoarea încercare de aterizare.

Compania a transmis operatorilor informații care reafirmă procedurile existente pentru gestionarea în siguranță a unor asemenea situații și lucrează la o actualizare de software care să rezolve definitiv problema. Boeing a precizat că piloții sunt instruiți să aterizeze și fără sistemul automat.

Companiile aeriene americane spun că flotele lor nu sunt afectate

Companiile aeriene americane au declarat pentru CNBC că avioanele Max 8 și Max 9 din flotele lor nu folosesc versiunea actualizată de software asociată problemei. Southwest Airlines a precizat că niciuna dintre aeronavele sale nu este echipată cu versiunea U.14, iar United Airlines nu preia avioane Max cu noul software.

Rămân însă întrebări privind modelele Max 7 și Max 10. FAA a certificat Max 7 la începutul lunii august cu cea mai nouă versiune de software instalată, iar directorul general al Boeing, Kelly Ortberg, declara recent că se așteaptă la certificarea Max 10 „foarte curând”.

Problema apare după ani de întârzieri și dificultăți de siguranță și producție pentru familia 737 Max. În prezent, 2.430 de aeronave Max sunt în serviciu la nivel mondial, potrivit companiei de analiză a aviației Cirium.