Varianta unui Executiv tehnocrat ar fi deja pregătită, inclusiv cu o listă de miniștri, în timp ce formula unui Guvern politic se află încă în lucru.

Potrivit surselor citate, Niculescu nu se va mai întâlni cu liderii partidelor în următoarele zile, însă va continua discuțiile telefonice cu președinții formațiunilor politice. În ceea ce privește PNL, premierul desemnat ar fi discutat despre formarea Guvernului cu Ilie Bolojan, fără să aibă discuții separate cu grupul contestatarilor din partid și fără să le promită funcții.

În negocierile pentru susținerea viitorului Executiv, Luca Niculescu ar fi propus partidelor un pact de neagresiune pentru o perioadă de șase luni. Obiectivul său ar fi însă ca Guvernul să reziste cel puțin doi ani, ideal până la alegerile din 2028.

Sursele politice mai susțin că premierul desemnat consideră că un angajament public privind plecarea din funcție după numai șase luni ar transmite un semnal negativ piețelor externe. În acest context, Luca Niculescu ar miza pe un acord între partide care să permită funcționarea Guvernului și evitarea unor moțiuni de cenzură sau a blocajelor parlamentare cel puțin până în aprilie.

Bugetul, o prioritate pentru această toamnă

Luca Niculescu le-ar fi transmis liderilor politici că situația economică impune un compromis și că este necesară o înțelegere pentru asigurarea stabilității guvernamentale.

Una dintre prioritățile imediate este punerea la punct a bugetului în această toamnă, potrivit surselor citate. În acest context, premierul desemnat încearcă să obțină sprijin politic pentru formarea unui Executiv care să poată funcționa și să adopte măsurile necesare.

Președintele Nicușor Dan nu i-ar fi transmis direct lui Luca Niculescu că va dizolva Parlamentul în cazul în care Guvernul nu primește votul de învestitură. Potrivit surselor politice, șeful statului i-ar fi dat însă de înțeles că scenariul alegerilor anticipate este, în acest moment, mai plauzibil.

În aceste condiții, Niculescu continuă demersurile pentru formarea Guvernului, în timp ce formula tehnocrată ar reprezenta o alternativă pregătită în cazul în care negocierile pentru un Executiv politic nu se concretizează.