S-a întâmplat la capătul unei săptămâni în care au adunat cot la cot, cu premierul desemnat, voturile necesare pentru învestirea în Parlament.

Dorințele le-au fost ascultate de Adrian Veștea. PSD se alege cu de două ori mai multe ministere, față de câte a avut în guvernarea Bolojan.

Lista completă a miniștrilor și programul de guvernare au ajuns aseară în Parlament. Executivul propus va avea 3 vicepremieri, dar și un ministru delegat pentru Transformare Digitală.

În unanimitate, cei aproape 100 de lideri ai Consiliul Politic Național al PSD au decis intrarea în executivul condus de Adrian Veștea. Dupa o oră și jumătate, cât a durat ședința, de aici, de la Vila Lac, s-a dat „verde” pentru lista de miniștri dar și pentru programul de guvernare, documente pe care Adrian Veștea le-a și depus la Palatul Parlamentului.

Cu ce ministere s-a ales PSD

De altfel, lista miniștrilor conține nu mai puțin de 9 portofolii direcționate spre PSD, plus un post de vicepremier, dar și conducerea Secretariatului General al Guvernului. Pe lângă patru ministere pe care și le-au păstrat din guvernul anterior, PSD a dat Transporturile în schimbul portofoliului de la Interne, care va fi condus de Marian Neacșu, negociatorul partidului, care de altfel va avea și rolul de vicepremier.

Banii de la Dezvoltare ajung pe mâna lui Romeo Lungu, președintele PSD Buzău. Și Ministerul Mediului tot în curtea PSD ar urma să fie, sub comanda lui Mihai Ghigiu. În cealaltă tabără, liberalii care-l sprijină pe Adrian Veștea se aleg cu patru posturi în Guvern, în vreme ce restul locurilor ar urma să fie ocupate de persoane fără apartenență politică, cum este cazul lui Alexandru Nazare sau Luca Niculescu, la Finanțe, respectiv, Externe

Totodată, cerințele PSD vor fi prinse în programul de guvernare. Vorbim de solicitări precum eliminarea plății CASS pentru mamele aflate în concediul de creșterea copilului sau indexarea pensiilor de la 1 ianuarie 2027.

Cum ar putea obține Veștea 233 de voturi în Parlament

Surse din PSD, cât și din tabăra lui Adrian Veștea ne spun că au strâns voturile necesare pentru a trece de votul de investire din Parlament, cel puțin 233 de voturi. Astăzi ar urma să avem audierile miniștrilor care o să înceapă în jurul prânzului, iar dacă totul merge strună, ne-am putea aștepta inclusiv la votul de învestitură. Sigur că ne întrebăm de unde au strâns aceste voturi? Cum au făcut? Din informațiile pe care le avem, vor fi parlamentari AUR, ne spun surse politice care vota acest guvern, Veștea. Nu va fi un vot în bloc “pentru” din partea partidului condus de George Simion, ci vor fi atâtea voturi câte vor trebui pentru ca acest guvern să treacă de votul din Parlament.

În tabăra opusă, Ilie Bolojan anunță că parlamentarii PNL au primit recomandarea de a nu fi în sala la momentul votului, iar dacă acest Guvern Veștea nu va trece de votul din Parlament, ei bine va merge la Palatul Cotroceni cu două propuneri pentru președintele Nicușor Dan, prima un guvern minoritar, la cârma căruia să fie PSD, cu un premier PSD, și a doua, un guvern minoritar PNL-USR-UDMR.