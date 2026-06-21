"Mă îndoiesc ca cineva să voteze acest Guvern împotriva voinţei partidului. (...) Eu vă spun că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul Veştea. Asta este decizia noastră, care nu s-a schimbat. Sunt nişte zvonuri pe care unii le plasează pe piaţă pentru a întreţine oarecum ideea că posibilul guvern Veştea poate să meargă în Parlament să încerce să obţină voturile, eu vă spun că de la noi nu are voturile şi, din câte ştiu eu, nu cred că are voturile necesare, adică nu văd cum ar putea avea", a afirmat Peiu, la Antena 3 CNN.

El a subliniat că nu a avut discuţii cu premierul desemnat.

"Nu am avut nicio discuţie. (...) Ideea de bază este că nu are rost ca noi să alimentăm disputa din interiorul coaliţiei guvernamentale. Noi urmărim să punem în acord voinţa electoratului cu aritmetica parlamentară, adică să facem alegeri parlamentare. Credem că aceasta este singura soluţie democratică de ieşire din criza politică şi sub nicio formă nu ne vom alătura vreuneia din cele două tabere", a adăugat Petrişor Peiu.

Totodată, el a exclus şi posibilitatea ca deputatul AUR Murad Mohammad şi parlamentari ai formaţiunii apropiaţi de acesta să susţină Guvernul Veştea.

"Eu cred că cineva se îmbată cu apă rece cu această aşa numită tabără Murat sau ştiu că nu există şi cred că cineva se îmbată cu apă rece", a mai spus Petrişor Peiu.