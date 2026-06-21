O porțiune importantă a schelelor care acopereau Partenonul de pe Acropole a fost îndepărtată după finalizarea unor lucrări de restaurare, potrivit Express.

Proiectele de restaurare desfășurate pe termen lung au avut ca scop repararea daunelor provocate de războaie, intemperii și jafuri, inclusiv a secțiunii deteriorate de pe latura vestică a monumentului. Obiectivul este stabilizarea Partenonului ca o ruină perfectă, folosind metoda numită anastiloză, care presupune reasamblarea monumentului cu ajutorul pieselor originale împrăștiate și introducerea de materiale noi doar atunci când este absolut necesar din punct de vedere structural.

Restaurare cu marmură din carierele originale

Pentru repararea și consolidarea structurii, meșterii pietrari îmbină blocurile antice deteriorate cu marmură nouă extrasă din vechile cariere de pe Muntele Penteli, aceeași sursă folosită în Antichitate. Elementele sunt apoi fixate cu tije și cleme din titan, un material care nu ruginește și nu se dilată, spre deosebire de vechile cleme din fier utilizate în trecut.

Ministrul grec al Culturii, Lina Mendoni, a descris rezultatul ultimelor lucrări drept „cu adevărat uimitor”. Ea a explicat că noile blocuri de piatră amplasate pe fațada vestică nu doar completează golurile existente, ci permit din nou admirarea proporțiilor unice și a perfecțiunii geometrice a monumentului.

Partenonul este un fost templu dedicat zeiței Atena. Sculpturile sale decorative sunt considerate printre cele mai valoroase realizări ale artei grecești clasice, iar edificiul rămâne un simbol al Greciei Antice, al civilizației occidentale și al democrației.

Un monument cu o istorie de peste 2.400 de ani

Partenonul a fost construit în secolul al V-lea î.Hr., ca semn de recunoștință pentru victoria grecilor împotriva perșilor în războaiele greco-persane. Lucrările au început în anul 447 î.Hr., când Liga de la Delos se afla la apogeul puterii sale. Templul a fost finalizat în 438 î.Hr., iar decorarea sa a continuat până în 432 î.Hr.

În timpul Războiului Moreean, în anul 1687, o bombă venețiană a lovit Partenonul, folosit de otomani ca depozit de muniții în timpul asediului Acropolei. Explozia rezultată a provocat distrugeri majore monumentului.

Anul trecut, Partenonul a atras aproximativ 4,6 milioane de vizitatori. Pentru a combate efectele turismului excesiv, autoritățile elene au limitat numărul de vizitatori la 20.000 pe zi, prin introducerea unor intervale orare de acces. Muzeul modern din apropiere, care adăpostește numeroase artefacte antice, primește la rândul său peste două milioane de vizitatori anual.