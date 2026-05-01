Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat companiile de stat la care liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, deţine acţiuni

Într-o postare pe Facebook care începe cu formula ”Cine vrea să salveze România de Guvernul cel rău care vrea „să ne vândă ţara”?”, Oana Gheorghiu prezintă lista mai multor companii la care Petrişor Peiu, preşedintele forului de conducere al AUR, deţine acţiuni.

Ea afirmă că Peiu (AUR), care deţine acţiuni la următoarele companii de stat:

Hidroelectrica SA: 666.926 RON;

Transgaz SA: 420.640 RON;

Transelectrica SA: 61.535 RON;

Nuclearelectrica SA: 583.144 RON;

Romgaz SA: 1.210.881 RON;

Oil Terminal SA: 26.141 RON;

Electrica SA: 94.720 RON;

Conpet SA: 48.880 RON;

SN Petrom SA: 1.214.939 RON.

”Oare cum se înţelege domnul parlamentar Petrişor Peiu, luptător împotriva listării companiilor de stat, cu domnul investitor Petrişor Peiu, care deţine acţiuni la companiile de stat respective?”, se îmtrabă retoric vicepremierul.

Recent, liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, i-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan şi pe vicepremierul Oana Gheorghiu că vor să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei ”hoţeşte”, excluzând chiar şi Bursa de Valori şi făcându-le ”cadou” unor fonduri alese chiar de guvernanţi şi la un preţ ales chiar de guvernanţi. El dă ca exemplu Hidroelectrica şi Romgaz, spunând că, prin acest procedeu, ”cuplul Gheorghiu-Bolojan ar aduce statului o gaură de aproximativ 1 miliard de lei”.

„Sub acoperirea crizei politice, duetul Oana Gheorghiu-Ilie Bolojan pune la cale cea mai neruşinată escrocherie de după 1990: vânzarea unor pachete de acţiuni deţinute de stat, în cel mai ticălos mod cu putinţă. Mai exact, guvernul vrea să vândă pachete de acţiuni de până la 10 miliarde de lei hoţeşte, excluzând chiar şi Bursa de Valori. Până la 10% din Hidroelectrica şi până la 7% din Romgaz vor să prăduiască guvernanţii, făcând cadou aceste acţiuni unor fonduri alese chiar de guvernanţi şi la un preţ ales chiar de guvernanţi”, susţine senatorul AUR.

El susţine că vicepremierul Gheorghiu propune şi premierul Bolojan aprobă vânzarea acestor pachete de acţiuni printr-un mecanism numit plasare accelerată privată, ”descris în mod preţios în actele guvernamentale cu abrevierea în engleză, ABB, adică accelerated book building”.