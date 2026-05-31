Proiectul prevede introducerea în categoria cheltuielilor nedeductibile a serviciilor intra-grup de management, consultanţă, asistenţă sau transfer de proprietate intelectuală, dar şi plafonarea deductibilităţii dobânzilor aferente finanţărilor intra-grup.

„Iniţiativa legislativă urmăreşte limitarea practicilor prin care profiturile realizate în România sunt transferate artificial în afara ţării şi reducerea mecanismelor de optimizare fiscală agresivă”, a transmis, duminică, AUR, într-un comunicat de presă.

AUR își explică inițiativa

Senatorul AUR Daniela Ştefănescu, iniţiator al proiectului de lege, afirmă că „ideea este simplă: dacă profitul este făcut în România, atunci şi contribuţia fiscală trebuie să rămână aici”.

„Nu este despre blocarea investiţiilor, este despre reguli corecte pentru toţi şi despre oprirea mecanismelor prin care profitul pleacă pe hârtie, iar nota de plată rămâne la cei care îşi plătesc taxele corect”, a declarat Daniela Ştefănescu, senator AUR.

Proiectul vizează operațiunile intra-grup

Potrivit expunerii de motive, proiectul are ca obiect completarea art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin instituirea unor reguli fiscale aplicabile operaţiunilor intra-grup considerate cu risc ridicat de diminuare artificială a bazei de impozitare.

Documentul arată că serviciile intra-grup de management, consultanţă, asistenţă sau transfer de proprietate intelectuală sunt folosite frecvent pentru transferarea profiturilor către jurisdicţii cu fiscalitate mai favorabilă, în condiţiile în care verificarea caracterului real şi proporţional al acestor costuri este dificilă pentru autorităţile fiscale.

În acelaşi timp, potrivit iniţiativei, finanţările intra-grup sunt utilizate pentru transferul indirect al profiturilor prin stabilirea unor costuri de finanţare excesive, fără o justificare economică proporţională.

„Din acest motiv, proiectul stabileşte că deductibilitatea cheltuielilor reprezentând dobânzi şi costuri asimilate dobânzilor va fi limitată la nivelul dobânzii medii practicate pe piaţa financiară din statul de rezidenţă al creditorului, plus o marjă fixă de cel mult 1%”, explică iniţiatorii.