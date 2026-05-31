Contractul este estimat la 1,9 milioane de euro, fără TVA.

Potrivit anunţului publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), contractul include şi asigurarea pieselor de schimb necesare funcţionării echipamentelor de securitate şi va avea o durată de patru ani.

Achiziţia este finanţată din fonduri proprii ale CNAB, iar atribuirea se va realiza prin procedură de licitaţie deschisă. Contractul nu este împărţit pe loturi.

Operatorii economici interesaţi pot depune oferte până la data de 13 iulie 2026, ora 15:00.

Conform documentaţiei, ofertanţii trebuie să deţină autorizaţii emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) pentru prestarea serviciilor de întreţinere a echipamentelor vizate şi să demonstreze experienţă în furnizarea de servicii similare pentru echipamente cu raze X utilizate în controlul de securitate al bagajelor.

CNAB administrează Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa - Aurel Vlaicu.