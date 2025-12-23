AUR continuă demersul de suspendare a lui Nicuşor Dan: „În februarie vom şti pe câte semnături ne bazăm”

"Astăzi a avut loc o primă întâlnire a forţelor suveraniste din Parlament. A fost o primă întâlnire necesară pentru a coagula toate forţele suveraniste, pentru a face opoziţie totală, aşa cum AUR şi-a asumat în manifestul politic votat săptămâna trecută împotriva actualei guvernării. (...) Vom continua discuţiile cu privire la demersul de suspendare. Vom avea întâlniri în continuare. La început de februarie, cel mai probabil, vom putea şti exact pe câte semnături ne bazăm. Ne este greu la ora actuală să strângem toate mandatele pe care suveraniştii le-au primit din partea românilor, având în vedere ruptura din Parlament, din cadrul partidelor S.O.S. şi POT. În acest moment ne bazăm pe aproximativ 120 de semnături, putând ajunge la aproximativ 140", a declarat deputatul la Parlament, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că, până în luna februarie, pe baza discuţiilor pe care le vor avea, parlamentarii opoziţiei vor putea să strângă cele 155 de semnături.

"În perioada următoare vom încerca să o convingem, inclusiv pe doamna Gavrilă, să semneze alături de noi acest demers, dar şi pe alţi parlamentari din arcul guvernamental. În ceea ce priveşte pe doamna Şoşoacă, a pierdut majoritatea parlamentarilor din S.O.S., însă, în ceea ce ne priveşte, la nivelul Parlamentului, avem o colaborare foarte bună cu colegii dumneaei, care sunt oameni rezonabili şi cu care până acum am susţinut demersurile de opoziţie", a detaliat Avrămescu.

Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan pentru "atacuri asupra independenţei justiţiei".

"Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii. Această acţiune constituie o ingerinţă directă într-un organ constituţional independent, încălcând atribuţiile sale prevăzute de Constituţie şi subminând principiul separaţiei puterilor în stat", se arată într-o cerere adresată preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor şi semnată, în numele iniţiatorilor, de senatorul Ninel Peia, din Grupul PACE - Întâi România.

