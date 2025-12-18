Peiu (AUR): Măsurile Guvernului Bolojan sunt o improvizaţie care loveşte direct în IMM-urile româneşti

”Tot ceea ce face actuala coaliţie de guvernare este sub semnul improvizaţiei. Nimic gândit, nimic făcut ca la carte, adică plecând de la o funcţionalitate raţională, logică, ci totul este ca să împace pur şi simplu cinci tabere diferite. Numai de vreme decât ieri, coaliţia a anunţat un soi de compromis. Pe de-o parte, pentru a mulţumi PNL şi USR se reducere impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%, iar pe de altă parte creşte salariul minim de la 4.050 lei la 4.350 lei”, spune Petrişor Peiu într-un comunicat.

Liderul senatorilor AUR explică şi de ce consideră măsurile anunţate de coaliţie o improvizaţie, afirmând că ”măsurile numai aparent sunt complementare, iar în realitate sunt contradictorii şi menite să lovească numai firmele româneşti mici, aşa numitele IMM-uri”.

”Impozitul minim pe cifra de afaceri se aplică doar firmelor care au peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Or, aceste firme sunt în proporţie de 80% firme străine. Iar firmele româneşti care au această cifră de afaceri, sunt toate din zona comerţului, cele care, evident, sunt nemulţumite de acest impozit. Şi atunci, firmelor străine cu cifră de afaceri mare li se reduce impozitul pe care îl au de plătit, creşte salariul minim, dar aceste firme nu prea au angajaţi cu salariul minim. În schimb, toate firmele româneşti, toate IMM-urile, care au sub 50 de milioane cifră de afaceri, 97% din firmele din România, vor avea o creştere a cheltuielilor cu salariile. O pierdere de competitivitate, desigur. Toată această creştere a cheltuielilor cu salariile se va duce în preţuri şi va creşte şi inflaţia”, subliniază Peiu.

Senatorul AUR mai declară că ”Guvernul este autopăcălit pentru că el crede că dacă va creşte salariul minim vor creşte şi celelalte salarii şi va încasa taxe mai mari la buget”.

”Asta se va întâmpla însă pentru o lună-două, după care vor începe şi ei să plătească pe bunuri şi servicii preţuri mai mari. Mai mult, activitatea economică se va diminua şi mai mult, riscul de recesiune va creşte şi mai mult şi încasările la buget pe ansamblu vor scădea după primele două-trei luni”, menţionează Petrişor Peiu.

”Iată cum astfel de măsuri negândite, care sunt menite doar să aducă compromisul între cele câteva partide de la guvernare, pot să compromită ideea unei redresări reale, logice, funcţionale a economiei româneşti. O coaliţie care nu ştie decât să improvizeze, nu are niciun plan, nicio strategie, niciun plan, nicio strategie, o ţară condamnată la stagnare, la inflaţie mare de către o coaliţie incompetentă”, a mai declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Coaliţia de guvernare, reunită joi, în prezenţa liderilor PSD, PNL, USR, UDMR şi ai minorităţilor naţionale, a căzut de acord să reducă cu 10% cheltuielile în administraţia centrală fără afectarea salariilor de bază şi să crească salariul minim de la 4.050 de lei la 4.325 începând cu 1 iulie 2026. De asemenea, liderii coaliţiei au convenit asupra reducerii cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori şi deputaţi, reducerii cu 10% a subvenţiilor încasate de partidele politice şi ⁠reducerii la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestuia din 2027.

