Peiu (AUR): Măsurile Guvernului Bolojan sunt o improvizaţie care loveşte direct în IMM-urile româneşti

Stiri Politice
18-12-2025 | 15:43
Petrisor Peiu
Inquam Photos / Codrin Unici

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a criticat joi măsurile economice anunţate de coaliţia PSD-PNL-USR-UDMR, arătând că deciziile sunt contradictorii, lipsite de coerenţă strategică, pentru că favorizează marile companii. 

autor
Vlad Dobrea

”Tot ceea ce face actuala coaliţie de guvernare este sub semnul improvizaţiei. Nimic gândit, nimic făcut ca la carte, adică plecând de la o funcţionalitate raţională, logică, ci totul este ca să împace pur şi simplu cinci tabere diferite. Numai de vreme decât ieri, coaliţia a anunţat un soi de compromis. Pe de-o parte, pentru a mulţumi PNL şi USR se reducere impozitul minim pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5%, iar pe de altă parte creşte salariul minim de la 4.050 lei la 4.350 lei”, spune Petrişor Peiu într-un comunicat.

Liderul senatorilor AUR explică şi de ce consideră măsurile anunţate de coaliţie o improvizaţie, afirmând că ”măsurile numai aparent sunt complementare, iar în realitate sunt contradictorii şi menite să lovească numai firmele româneşti mici, aşa numitele IMM-uri”.

”Impozitul minim pe cifra de afaceri se aplică doar firmelor care au peste 50 de milioane de euro cifră de afaceri. Or, aceste firme sunt în proporţie de 80% firme străine. Iar firmele româneşti care au această cifră de afaceri, sunt toate din zona comerţului, cele care, evident, sunt nemulţumite de acest impozit. Şi atunci, firmelor străine cu cifră de afaceri mare li se reduce impozitul pe care îl au de plătit, creşte salariul minim, dar aceste firme nu prea au angajaţi cu salariul minim. În schimb, toate firmele româneşti, toate IMM-urile, care au sub 50 de milioane cifră de afaceri, 97% din firmele din România, vor avea o creştere a cheltuielilor cu salariile. O pierdere de competitivitate, desigur. Toată această creştere a cheltuielilor cu salariile se va duce în preţuri şi va creşte şi inflaţia”, subliniază Peiu.

Senatorul AUR mai declară că ”Guvernul este autopăcălit pentru că el crede că dacă va creşte salariul minim vor creşte şi celelalte salarii şi va încasa taxe mai mari la buget”.

Citește și
nicusor dan strategia nationala de aparare a tarii
Nicuşor Dan, despre ajutorul financiar pentru Ucraina: Noi susţinem oricare dintre variante. Tema, pe masa Consiliului UE

”Asta se va întâmpla însă pentru o lună-două, după care vor începe şi ei să plătească pe bunuri şi servicii preţuri mai mari. Mai mult, activitatea economică se va diminua şi mai mult, riscul de recesiune va creşte şi mai mult şi încasările la buget pe ansamblu vor scădea după primele două-trei luni”, menţionează Petrişor Peiu.

”Iată cum astfel de măsuri negândite, care sunt menite doar să aducă compromisul între cele câteva partide de la guvernare, pot să compromită ideea unei redresări reale, logice, funcţionale a economiei româneşti. O coaliţie care nu ştie decât să improvizeze, nu are niciun plan, nicio strategie, niciun plan, nicio strategie, o ţară condamnată la stagnare, la inflaţie mare de către o coaliţie incompetentă”, a mai declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu.

Coaliţia de guvernare, reunită joi, în prezenţa liderilor PSD, PNL, USR, UDMR şi ai minorităţilor naţionale, a căzut de acord să reducă cu 10% cheltuielile în administraţia centrală fără afectarea salariilor de bază şi să crească salariul minim de la 4.050 de lei la 4.325 începând cu 1 iulie 2026. De asemenea, liderii coaliţiei au convenit asupra reducerii cu 10% a sumei forfetare încasate de senatori şi deputaţi, reducerii cu 10% a subvenţiilor încasate de partidele politice şi ⁠reducerii la 0,5% a impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) începând cu 1 ianuarie 2026 şi eliminarea acestuia din 2027.

Sursa: Pro TV

Etichete: masuri, ilie bolojan, petrisor peiu,

Dată publicare: 18-12-2025 15:43

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
NEWS ALERT Fostul internațional a murit la 33 de ani, după ce a fost împușcat!
Citește și...
Nicuşor Dan, despre ajutorul financiar pentru Ucraina: Noi susţinem oricare dintre variante. Tema, pe masa Consiliului UE
Stiri Politice
Nicuşor Dan, despre ajutorul financiar pentru Ucraina: Noi susţinem oricare dintre variante. Tema, pe masa Consiliului UE

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că la reuniunea Consiliului European se va discuta despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028 – 2034, urmând ca negocierile pe acest subiect să se încheie anul viitor.

Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”
Stiri Politice
Dominic Fritz a devenit, oficial, cetățean român: „Mulțumesc, România, pentru brațele tale deschise”

Primarul Timişoarei Dominic Fritz, lider USR, a depus joi jurământul de credinţă faţă de România și a devenit astfel cetățean român cu acte-n regulă.

Reacția scurtă a lui Nicușor Dan față de propunerile lui Radu Miruță și Irineu Darău, la Apărare și Economie
Stiri Politice
Reacția scurtă a lui Nicușor Dan față de propunerile lui Radu Miruță și Irineu Darău, la Apărare și Economie

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat joi că propunerile USR pentru portofoliile de la Apărare şi Economie, Radu Miruţă, respectiv Irineu Darău sunt persoane în care are încredere.

Recomandări
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului
Stiri Justitie
Percheziții în dosarul „Fabrica de români”. Printre „beneficiari” s-ar număra chiar și oligarhi ai Kremlinului

Procurorii Parchetului General au declanșat în această dimineață o amplă operațiune împotriva unei grupări de avocați și funcționari, dar și intermediari ai celei mai mari rețele de traficanți de acte de identitate românești.

Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”
Stiri Justitie
Ce spune Nicușor despre eliminarea prescripției pentru corupție: „De ce nu reușim să rezolvăm în 15 ani?”

Nicușor Dan a vorbit despre problemele din Justiție înainte de reuniunea Consiliului European. Președintele a explicat faptul că problema nu este termenul de precripție a marilor fapte de corupție, ci timpul necesar pentru rezolvarea dosarelor.

Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene
Stiri externe
Protest violent în Bruxelles. Mii de fermieri au ieșit în stradă, polițiștii au folosit tunurile cu apă și gaze lacrimogene

Bruxelles-ul, care găzduieşte reuniunea liderilor europeni, se confruntă joi cu perturbări majore din cauza unei manifestaţii ample a fermierilor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 18 Decembrie 2025

48:36

Alt Text!
Vorbește Lumea
18 Decembrie 2025

01:44:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 17 Decembrie 2025

01:29:31

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer în rândul femeilor. Se tratează până la vindecare, dacă este descoperit la timp. Ne explică dr. Joseph Varga, medic specialist oncologie medicală.

19:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28