Medicii spun că cei mai mulți nu sunt vaccinați. Un sondaj recent arată că bunicii sunt mai deschiși decât părinții atunci când vine vorba de imunizare. Cu toate acestea, numărul celor care s-au vaccinat rămâne scăzut.

Marcela Nicolae povestește că, din cauza gripei, abia mai respira când a ajuns la spital. Deși are câteva zile de spitalizare, încă are nevoie de suport de oxigen.

Marcela Nicolae: „Simțeam că nu pot să mai respir. Am zis, gata, asta e sfârșitul. Intram în panică, nu știam ce să fac, respiram, dar nu puteam. Foarte greu. Nu am făcut vaccinul.”

Într-un salon alăturat, și Angela Marin vorbește de chinul prin care a trecut.

Angela Marin: „Nu puteam să tușesc, aveam stare de amețeală. Nu am făcut vaccinul.”

Corespondent PROTV: „Cam 70-80% din cei care vin la camera de gardă a spitalului Victor Babeș sunt pacienți cu infecții respiratorii, iar pentru majoritate se confirmă gripa. Cel puțin un sfert rămân internați, din păcate cu forme grave, în care apar complicații precum insuficiență respiratorie, pneumonie, și, în cazul copiilor, convulsii ori manifestări neurologice.”

Din păcate, pentru alți 20 de oameni cu gripă medicii nu au mai putut să facă nimic, iar numărul deceselor a ajuns în acest sezon la 40.

Prof. dr. Simin Florescu: „Gripa este o boală sistemică, nu este doar un simplu guturai nazal, cu infecție respiratorie superioară. Poate să evolueze extrem de grav.”

INSCOP a realizat un studiu despre atitudinea părinților și bunicilor cu privire la vaccinarea antigripală a copiilor. Datele arată că majoritatea celor intervievați sunt de părere că vaccinarea poate să prevină gripa.

Datele arată însă și diferențe de percepție între cele două categorii.

Bunicii, mai deschiși la vaccin decât părinții

Bunicii percep gripa ca fiind mai periculoasă decât părinții și sunt mai îngrijorați de consecințele acesteia în familie.

Astfel, 24,2% dintre bunici consideră gripa foarte periculoasă pentru copii, și același procent își arată îngrijorarea că cei mici ar putea transmite gripa în familie. Pe de altă parte, mai puțini părinți cred că această boală este periculoasă.

Tot ei sunt și mai reticenți față de vaccinarea antigripală decât bunicii, atât în privința eficienței, cât și a siguranței vaccinurilor.

Ștefureac, INSCOP: „Am văzut o vulnerabilitate foarte mare în rândul părinților tineri, care sunt mai expuși la dezinformare pe rețelele sociale. Oamenii își pun întrebări, este legitim să-și pună întrebări, la fel cum este obligatoriu pentru autorități și civică pentru noi toți să explicăm, să venim cu răspunsuri la acele întrebări.”

În acest sezon, mai puțin de 1,3 milioane de români s-au imunizat.

