Noile impozite pentru mașini stârnesc controverse. Potrivit Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, noua formulă de calcul poate genera situații inechitabile.

Asociația atrage atenția asupra faptului că pot apărea situații în care unele mașini hibride ori cu motor termic, care poluează mai puțin, ajung să fie mai aspru taxate decât mașinile vechi. APIA a lansat chiar o petiție, și propune o nouă metodă de calcul. Au fost eliminate și scutirile pentru mașinile electrice, iar primăriile pot acorda, reduceri limitate.

Tot mai prezente pe străzile din România pentru că au un consum redus și poluează mai puțin, mașinile hibrid cu motoare mari sunt acum puternic impozitate. Reprezentanții Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile spun că noua formulă de calcul este inechitabilă și nu respectă principiul "poluatorul plătește".

Dan Vardie, președintele APIA: „Formula le ia la grămadă și apar aceste anomalii. Uitați-vă la emisiile de CO2: tehnologia de astăzi este incomparabil mai bună decât acum 10 ani. Cum se poate ca o mașină care emite 120 de grame de CO2 să plătească de trei ori mai mult decât una care emite 267? Eliminarea emisiilor de carbon din formulă este, din toate perspectivele științifice, o eroare de neacceptat”.



Conform specialiștilor de pe piața auto, probleme apar când mașinile hibride care au motor mai mare de 2 litri. La fel se întâmplă la mașinile care au doar motor termic dar de capacitate mare, care deși au Euro 6 impozitul va fi mai mare decât la cele de la Euro zero la Euro 5, cu motoare mai mici. Chiar dacă cele din urmă generează emisii mai mari.

Corespondent Știrile ProTV: „Haideți să luăm drept exemplu aceeași mașină, produsă însă în ani diferiți. Dacă aceasta a ieșit pe porțile fabricii anul trecut și are un motor de peste 2 litri, impozitul ajunge la 990 de lei. În schimb, pentru același model de mașină, fabricat în urmă cu 15 ani, în 2010, dar cu un motor mai mic, impozitul este de doar 260 de lei. Cu alte cuvinte, de aproape patru ori mai mic”.

Noua formulă de calcul, criticată de importatorii și producătorii auto

Reprezentanții APIA au inițiat o petiție online și cer autorităților să regândească formula de calcul.



Teoretic, formula de calcul trebuie să respecte principiul „poluatorul plătește”. Și chiar așa este în cazul mașinilor cu motoare mici. De exemplu, pentru o mașină cu normă de poluare Euro 6 și cu un motor de un litru, noul impozit este de 82 de lei. În schimb, pentru un autoturism Euro 3, cu motor mare, de 2,5 litri, proprietarul plătește aproape 1.200 de lei.



Oficialii din Ministerul Transporturilor susțin că fomula de calcul respectă jalonul PNRR - conform căruia, mașinile care poluează mai mult plătesc un impozit mai mare. Mașinile sub euro 3 reprezintă aproximativ jumătate din parcul total de mașini, care ajunge la 9 milioane de autoturisme.



În prezent, primăriile pot acorda, prin hotărâri de consiliu local, o reducere de cel mult 30% a impozitului, față de 95% anterior.



Proprietar: „Anul trecut am plătit 16 lei la hibrid, iar anul acesta peste 200 de lei. Am avut de plătit două mașini și m ajuns la aproape 500 de lei”.



Scutirea de impozit pentru mașinile electrice a fost eliminată, iar proprietarii trebuie să plătească acum o taxă anuală de 40 de lei.



Datele APIA arată că, în 2025, numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a crescut ușor față de anul anterior, până la peste 182.000 de unități, iar mașinile electrificate au reprezentat mai bine de jumătate din total.

Costin Giurgea, realizator SuperSpeed: „Nu cred că această grilă de impozitare va influența decisiv decizia de a cumpăra un hibrid, însă modul în care este aplicată este inechitabil. Ajungem în situația în care mașini mai vechi, care poluează mai mult, plătesc mai puțin decât mașinile hibride noi”.



Pentru 2026, specialiștii estimează că piața va continua să se îndrepte spre mașini hibride, în timp ce autoturismele full-electrice au înregistrat o scădere de 9%, pe fondul problemelor din programul Rabla.

