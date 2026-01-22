La mai bine de jumătate de an de la preluarea mandatului, Nicușor Dan ar plănui o serie de schimbări importante la nivelul diplomației românești. Astfel, ar urma „un val de numiri și rechemări de ambasadori”, după cum au confirmat surse politice pentru Știrile ProTV.

Printre aceste numiri s-ar număra și postul de ambasador al României în Statele Unite ale Americii. Astfel, actualul ambasador, Andrei Muraru, ar urma să fie schimbat din post după mai bine de patru ani.

În locul lui Muraru, la Washington, printre cei luați în calcul în acest moment s-ar număra și Dan Neculăescu, actualul ambasador al României la NATO.

Cine este Dan Neculăescu, diplomatul care ar putea reprezenta România la Washington

Dan Neculăescu a fost numit reprezentant permanent al României la NATO în februarie 2022. Înainte de a prelua funcția de reprezentant permanent a fost secretar de stat pentru afaceri strategice în Ministerul Afacerilor Externe al României în perioadele iunie 2016 - martie 2017, respectiv august 2017 - februarie 2022, după cum arată site-ul Ministerului de Externe.

Este diplomat de carieră, activând în Ministerul Afacerilor Externe al României din octombrie 2002, deținând gradul diplomatic de ambasador. Pe parcursul carierei sale diplomatice a îndeplinit responsabilități în Ministerul Afacerilor Externe și în serviciul diplomatic extern al României.

Între 2002 și 2004 a fost diplomat în Ministerul Afacerilor Externe, în cadrul Direcției de analiză și planificare, Direcției NATO și, ulterior, a ocupat funcția de consilier la Cabinetul ministrului.

Între martie 2004 și decembrie 2006 a ocupat funcția de șef de birou și, ulterior, director al Direcției OSCE, Neproliferare și Controlul Armelor din Ministerul Afacerilor Externe. Din ianuarie 2007 și până în mai 2009 a îndeplinit funcția de reprezentant permanent adjunct în cadrul negocierilor politico-militare de la Viena, activând în cadrul Misiunii permanente a României pe lângă organizațiile internaționale cu sediul la Viena.

Din mai 2009 până în septembrie 2011 a fost reprezentant permanent adjunct al României pe lângă Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena și Comisia pregătitoare a Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBTO). Din această funcție a contribuit la pregătirea și îndeplinirea mandatului României de Vicepreședinte al Consiliului Guvernatorilor AIEA (2009 - 2011), respectiv Președinte al Conferinței Generale a AIEA (septembrie 2011). Totodată, a susținut îndeplinirea mandatului României de coordonator la nivelul Agenției de la Viena pentru negocierile cu Secretariatul AIEA și statele membre privind bugetul AIEA pentru 2010 - 2011 și Strategia pe termen mediu AIEA pentru 2012 - 2017.

În perioada ianuarie - noiembrie 2013 a fost responsabil de planificarea activităților de monitorizare în cadrul Misiunii de Monitorizare a UE în Georgia (EUMM) cu sediul la Tbilisi.

A îndeplinit funcțiile de director pentru politici de securitate (2011 - 2013, respectiv 2014 - 2015) și, ulterior, de director general pentru afaceri strategice (2015 - 2016) în Ministerul Afacerilor Externe și a contribuit din aceste poziții în mod direct la pregătirea Summiturilor NATO din SUA (Chicago - 2012), Marea Britanie (New Port - 2014) și Polonia (Varșovia - 2016). De asemenea, a contribuit la dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României cu Statele Unite ale Americii, Polonia și Turcia, în special pe dimensiunea de securitate.

În perioada aprilie - iulie 2017 a ocupat funcția de consilier de stat pentru afaceri externe al lui Sorin Grindeanu.