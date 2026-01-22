Știrile ProTV vă prezintă cele mai importante declarații ale lui Nicușor Dan:

Președintele a confirmat că acest Consiliu vizează relația transatlantică, războiul din Ucraina și, posibil, acordul comercial cu Mercosur. Șeful statul statului a salutat detensionarea relațiilor transtlantice după discuțiile de miercuri de la Davos.

„În primul rând, e un Consiliu European informal, care are ca obiect relaţia transatlantică şi asta are mai multe componente, cum intuiţi, Groenlanda, tarife, Ucraina, foarte important, posibil să discutăm şi de Mercosur”, a afirmat preşedintele.

„Mesajul meu general este că avem nevoie de această relaţie transatlantică, Europa şi România şi că e foarte bine că, aşa cum cumva anticipam, în urma dialogului, o oarecare escaladare care se produsese s-a diminuat şi am revenit în parametri normali”, a mai adăugat șeful statului.

Președintele a refuzat să comenteze informațiile pe surse care indicau că ar fi refuzat propunerea lui Donald Trump ca România să facă parte din Consiliul Păcii. El a mai adăugat că urmează o analiză legată de drepturile și obligațiile țării noastre dacă ar accepta propunerea.

„O să discutăm după, mai în detaliu, toate lucrurile astea. Vă dați seama că nu e vorba de o chestiune simplă, e vorba de o Cartă care angajează statul român într-o chestiune internațională și trebuie să fie făcută o analiză a raportului dintre drepturile și obligațiile care ar rezulta din această Cartă cu toate celelalte carte, Carta ONU, de exemplu, la care România este parte. Cam asta e”, a explicat președintele.

Întrebat care este poziţia oficială a României vizavi de ceea ce se întâmplă cu Groenlanda, şeful statului a precizat: ”Poziţia României este că, pe de o parte, evident, suveranitatea este ceva important, care ţine de dreptul internaţional şi, pe de altă parte, orice chestiuni care ţin de apărare, care sunt legitime, trebuie purtate, mai ales în contextul în care e vorba de două ţări NATO, trebuie purtate dialog”.

Şefii de stat şi de guvern din Uniunea Europeană (UE) participă joi la Bruxelles, de la ora 20:00 (ora României), la un summit extraordinar pentru a discuta despre un răspuns comun la încercările Statelor Unite ale Americii de a prelua controlul asupra Groenlandei, a informat luni un purtător de cuvânt al preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa, transmite EFE.

Anunţul a venit după ce, în ajun, a avut loc o reuniune a ambasadorilor permanenţi ai UE la care s-a discutat despre posibile măsuri de represalii împotriva Washingtonului.

Liderii UE discută evoluțiile recente ale relațiilor transatlantice și implicațiile acestora pentru Uniunea Europeană și vor coordona pașii următori.





