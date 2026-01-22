Aproximativ 20.000 de pensionari speciali sunt vizați de aceste măsuri care ar urma să fie aplicate până la sfarsitul anului 2027. Cei care au pensii de serviciu sau militare și lucrează în același timp la stat vor putea să rămână bugetari doar la cerere, cu condiția taierii pensiei cu 85% cât continuă să muncească. Este o regula nouă, prevăzută într-un proiect de lege scris la Ministerul Muncii și analizat în guvern.

Ioana Dogiou, purtătoare de cuvânt a Guvernului: „Nu se aplică pensiilor contributive, doar pensiilor de serviciu și pensiilor militare, adică ceea ce în limbaj comun, numim pensii speciale”.



Potrivit unor surse guvernamentale, 20.000 de pensionari cu pensii speciale care încă muncesc la stat sunt vizați de modificarile legislative. Este vorba despre foști militari, magistrati, polițiști, diplomați, funcționari parlamentari ori de la Curtea de Conturi, dar și foști jandarmi. Sunt însă și excepții de pildă, aleșii locali, care momentan nu primesc pensii speciale, dar și cadrele didactice din domeniul justiției și din cel militar.

Corespondent Știrile ProTV: „Guvernul își dorește să adopte proiectul de lege în termen de două săptămâni, ca apoi să-l trimită în Parlament pentru a fi dezbătut și votat, în regim de urgență. Măsurile ar urma să se aplice până la finele anului 2027, așadar vorbim despre prevederi temporare, care au menirea să mai scadă din presiunea pe buget. Totodată, proiectul de lege prevede încetarea detașărilor funcționarilor publici, cu excepții pentru Apărare și ordine publică”.

Urgența este motivată de guvern prin faptul că bugetul trebuie să fie gata până la mijlocul lunii viitoare.

Potrivit unei analize care ia în considerare datele de toamna trecută, jumătate dintre beneficiarii de pensie de serviciu din Ministerul Apărării, adică 36.000 de persoane, exceptând magistrații, au pensie netă între 3000 și 5000 de lei, iar 20% au între 5.000 și 7.000 de lei.

