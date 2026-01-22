„George Simeon, am un mesaj pentru tine. Să-ţi stea în gât tortul ăla! Când tai tortul ăla, gândeşte-te că poate era Dobrogea în locul Groenlandei şi cineva îţi cerea acel teritoriu”, afirmă, joi, într-un mesaj video europarlamentarul independent Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European.

Europarlamentarul îl critică dur pe liderul AUR, spunându-i acestuia că la lucruri serioase nu se râde.



„Noi suntem parte dintr-o familie şi când eşti parte dintr-o familie, ai grijă de nevoile celor din familia ta. Dacă unul din membrii familiei este atacat, nu râzi la lucruri serioase. Pentru că data viitoare poate eşti tu la rând. Aşa că să-ţi stea în gât tortul ăla”, a încheiat Nicu Ştefănuţă.



Tot joi, liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru, a anunţat că va sesiza Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor pentru a analiza implicaţiile legale şi constituţionale privind gesturile ”iresponsabile” ale preşedintelui AUR, George Simion, în timpul vizitei acestuia în Statele Unite.



AUR a anunţat, miercuri, că George Simion, care se află în Statele Unite ale Americii, a primit un premiu acordat de Republicans for National Renewal, la Trump Kennedy Art Center, pentru activitatea sa în apărarea libertăţii de exprimare şi a democraţiei în Europa.



Preşedintele AUR George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei, cu steag american deasupra, în vizita pe care o efectuează în SUA. Imaginile au apărut pe canelele media ale unor oficiali americani, evenimentul marcând un an de mandat al preşedintelui Donald Trump.

