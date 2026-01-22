După întrevederea de joi cu Donald Trump, tot Zelenski a confirmat că în partea ucraineană documentele menite să pună capăt conflictului sunt aproape gata. Și a anunțat o trilaterală între delegațiile americană, ucraineană și rusă în Emiratele Arabe Unite.

Donald Trump, președintele SUA: „Am avut o întrevedere bună cu președintele Zelenski. Vedem ce va fi”.

Reporter: „Ce mesaj îi transmiteți președintelui Putin?”

Donald Trump: „Războiul trebuie să se termine. O mulțime de oameni au fost uciși. Doar luna trecută - 30.000”.

Reporter: „Cum a fost întrevederea cu președintele Trump?”

Volodimir Zelenski: „Da, a fost în interesul țării mele. Cred că întrevederea a fost foarte importantă. Avem nevoie ca Statele Unite să fie în barca noastră care sper, să fie un vapor către pace”.

Volodimir Zelenski, discuții cu Donald Trump

Potrivit Casei Albe, întrevederea Trump – Zelenski a durat o oră. Apoi, liderul de la Kiev s-a adresat participanților la forumul economic de la Davos.

Volodimir Zelenski: „Toată lumea își amintește faimosul film american Ziua cârtiței.

Noi exact așa trăim acum. Europa tot discută despre viitor, dar nu acționează acum.

Petrolul rusesc este transportat în continuare către țărmurile europene. Dacă Putin nu mai are bani, nu mai este război în Europa”.

Pe de altă parte, Donald Trump a repetat că războiul din Ucraina nu ar fi început, în urmă cu patru ani, dacă el era președinte.

Donald Trump: „Obișnuiam să vorbesc cu Vladimir Putin despre Ucraina, și era comoara lui cea mai de preț, dar nu ar fi făcut niciodată așa ceva. Nu poți face asta, Vladimir”.

Același Trump și-a trimis emisarii – pe Steve Witkoff și Jared Kushner – la Moscova.

Donald Trump: „Ne întâlnim cu Rusia, întâlnirea va avea loc mâine (n.r. vineri), când ne vom întâlni cu președintele Putin”.

Până atunci, Steve Witkoff s-a văzut la Davos cu reprezentantul lui Putin, Kirill Dmitriev.

Steve Witkoff, emisarul lui Trump: „Cred că am ajuns la o singură problemă esențială și am discutat diferite variante ale acesteia, ceea ce înseamnă că este rezolvabilă. Așadar, dacă ambele părți vor să o rezolve, o vom rezolva”.

Pe de altă parte, secretarul-general al NATO spune că Ucraina trebuie să primească în continuare tot sprijinul militar de care are nevoie, în paralel cu negocierile de pace.

Mark Rutte, secretarul-general al NATO: „Acești soldați ucraineni incredibil de curajoși... armata ucraineană, populația Ucrainei își apără țara împotriva Rusiei. Iar ceea ce sper este ca astăzi să discutăm cum îi putem ajuta. Ei au nevoie de interceptoare. Au nevoie de sprijinul nostru militar”.

Două probleme aprig disputate sunt pretențiile teritoriale ale Moscovei asupra Donbasului și controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie – cel mai mare producător de energie din Europa.



