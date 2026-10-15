„Grupul de Rugăciune a fost constituit prima dată în anul 1992 în Parlamentul României, reunind parlamentari din toate partidele politice, de confesiuni diferite, la întâlniri săptămânale de rugăciune și dezbateri pe teme curente, care țin de protejarea principiilor sănătoase, acceptării, bunei înțelegeri, respectului reciproc, fundamentate în valorile morale existente în societate”, se arată într-un memorandum intern din Parlament.

Acest Grup este responsabil şi de organizarea anuală a Micului Dejun cu Rugăciune al Parlamentului României, un eveniment care adună împreună lideri din toate sferele societăţii, din ţară şi din străinătate, „contribuind la îmbunătățirea imaginii Parlamentului şi generând oportunități de diplomaţie parlamentară prin interacțiunile cu demnitari din alte ţări”.

Astfel, „senatorii şi deputații întruniți în şedinţa de constituire a Grupului de Rugăciune al Parlamentului României din legislatura 2024-2028 au decis reluarea întâlnirilor săptămânale prin continuarea activității specifice grupului, potrivit cu obiectivele fixate în cadrul Grupului”.

De asemenea, membrii Grupului vor participa la diverse evenimente naţionale şi conferinţe internaționale în timpul anului, la invitația unor grupuri similare din alte state, în vederea unei reprezentări eficiente a intereselor naţionale ale României.