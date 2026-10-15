Deși s-a prezentat în repetate rânduri drept avocată, nu au fost găsite dovezi că aceasta ar fi autorizată să practice avocatura în vreunul dintre cele 50 de state americane sau în Districtul Columbia, potrivit jurnalistului Judd Legum de la publicația Popular Information, scrie Independent.

Zacharia a vorbit pentru prima dată cu reporterii în noua sa funcție la începutul acestei săptămâni. Potrivit Popular Information, ea a fost prezentată drept avocată în 18 apariții la Fox News începând din martie 2025.

Zacharia ar fi picat examenul de admitere în baroul din California

Surse citate de The Wall Street Journal au declarat că Zacharia a susținut examenul de admitere în baroul din California după ce a absolvit Facultatea de Drept Pepperdine Caruso, în 2011, însă nu l-ar fi promovat.

Potrivit acelorași surse, examenul a avut loc în perioada în care aceasta se pregătea să se mute în China împreună cu viitorul soț și își organiza nunta. În aceeași vară, Zacharia s-ar fi mutat la Beijing, unde a lucrat la firma de avocatură Zhong Lun, în cadrul echipei de practică internațională.

Întrebată de jurnaliști unde a promovat examenul de admitere în barou, test necesar pentru a exercita profesia de avocat în Statele Unite, Zacharia a răspuns: „Când m-am mutat în China”, fără să ofere alte detalii.

Ulterior, într-o declarație transmisă publicației The Independent, ea a susținut că avea calificările necesare pentru activitatea sa.

Regulile din China ridică noi semne de întrebare

Potrivit informațiilor prezentate în raport, Zacharia a primit permisiunea de a oferi analize juridice datorită experienței sale în tranzacții internaționale și diplomei de drept obținute la Universitatea Pepperdine.

Totuși, regulile din China privind exercitarea profesiei de avocat sunt stricte. Cetățenii străini nu pot deveni avocați chinezi și nu pot susține examenul local de admitere în barou. În anumite condiții, avocații străini care au practicat timp de cel puțin doi ani în țara de origine pot activa în China ca reprezentanți ai unor firme de avocatură străine.

O organizație a depus o plângere la Baroul din California

Controversa a dus la o plângere oficială. Organizația Campaign for Accountability a sesizat miercuri Baroul Statului California, susținând că Zacharia s-ar fi prezentat în mod repetat drept o persoană autorizată să practice avocatura, fără să dețină licența necesară.

Acuzațiile nu reprezintă, în sine, o concluzie oficială privind încălcarea legii, iar informațiile prezentate se bazează pe relatările publicațiilor și pe sesizarea organizației.