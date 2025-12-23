Parlamentarii suveranişti fac bilanţul semnăturilor pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan

Stiri Politice
23-12-2025 | 07:15
george simion, anamaria gavrila
Inquam Photos / George Călin

Parlamentarii suveranişti ar urma să decidă marţi dacă au semnăturile necesare pentru iniţierea procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan.

autor
Vlad Dobrea

Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza pentru acest demers.

Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, care ar urma să fie iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi din Grupul PACE - Întâi România.

"Mâine vom reuni toţi parlamentarii suveranişti la Parlament pentru a vedea pe câte semnături putem conta. Pentru că, dacă POT nu semnează, aşa cum am văzut astăzi o declaraţie, atunci nu vom avea numărul necesar de semnături sub nicio formă", a spus luni Avrămescu, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că, pentru a iniţia suspendarea şefului statului, ar fi nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor şi a precizat că ar putea apărea susţinători ai acestui demers şi din partea PSD, PNL şi USR.

Citește și
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan: Bucureştiul, din punct de vedere bugetar, este într-o situaţie gravă, aceasta este realitatea

Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan pentru "atacuri asupra independenţei justiţiei".

"Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii. Această acţiune constituie o ingerinţă directă într-un organ constituţional independent, încălcând atribuţiile sale prevăzute de Constituţie şi subminând principiul separaţiei puterilor în stat", se arată într-o cerere adresată preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor şi semnată, în numele iniţiatorilor, de senatorul Ninel Peia, din Grupul PACE - Întâi România. 

Sursa: Agerpres

Etichete: presedinte, suspendare, aur, bilant, suveranisti,

Dată publicare: 23-12-2025 07:15

Articol recomandat de sport.ro
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Și-a refăcut viața, la trei ani de la divorț, cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul: ”Am avut curaj”
Citește și...
Ilie Bolojan: Bucureştiul, din punct de vedere bugetar, este într-o situaţie gravă, aceasta este realitatea
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Bucureştiul, din punct de vedere bugetar, este într-o situaţie gravă, aceasta este realitatea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că Primăria Capitalei va fi ajutată de Guvern cu finanţări pentru echilibrarea situaţiei bugetare grave în care se află numai dacă va face şi reformele necesare.

Ilie Bolojan: Ordonanţa „trenuleţ” va fi adoptată marţi. Ea clarifică ce s-a stabilit în ultimele întâlniri ale coaliţiei
Stiri Politice
Ilie Bolojan: Ordonanţa „trenuleţ” va fi adoptată marţi. Ea clarifică ce s-a stabilit în ultimele întâlniri ale coaliţiei

Ordonanţa „trenuleţ”, care urmează să fie adoptată marţi, pune în aplicare deciziile agreate în coaliţie şi prevede, printre altele, majorarea salariului minim şi reducerea impozitului IMCA pe cifra de afaceri, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

 

Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Recomandări
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui
Stiri Politice
Ministrul Educației, Daniel David, și-a dat demisia după un an, nemulțumit de tăierea fondurilor. Cine l-ar putea înlocui

Ministrul Educației, Daniel David, a demisionat luni seară, a confirmat acesta într-un mesaj postat pe blogul său personal.

Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate
Stiri externe
Zelenski anunță că planul de pace este gata. Documentul, elaborat cu SUA, include 20 de puncte și garanții de securitate

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că este pregătit setul de documente de bază referitoare la un plan de pace menit să încheie războiul cu Rusia şi care a fost elaborat în comun de Ucraina şi SUA.

Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5%
Stiri Economice
Guvernul prelungește „taxa pe stâlp” și impozitul din petrol și gaze până în 2027. IMCA se reduce la 0,5%

Taxa pe stâlp se va aplica până la finalul anului următor, la fel ca impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS), datorat de companiile din petrol şi gaze, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă pregătit de către Ministerul Finanţelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 22 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
La Măruță
22 Decembrie 2025

01:28:24

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
22 Decembrie 2025

01:46:04

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28