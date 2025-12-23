Parlamentarii suveranişti fac bilanţul semnăturilor pentru suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan

Parlamentarii suveranişti ar urma să decidă marţi dacă au semnăturile necesare pentru iniţierea procedurii de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan.

Deputatul AUR Ştefăniţă Avrămescu a declarat că toţi parlamentarii suveranişti se vor întâlni marţi pentru a vedea pe câte semnături se pot baza pentru acest demers.

Avrămescu a fost întrebat dacă AUR susţine suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan, care ar urma să fie iniţiată de un grup de senatori şi deputaţi din Grupul PACE - Întâi România.

"Mâine vom reuni toţi parlamentarii suveranişti la Parlament pentru a vedea pe câte semnături putem conta. Pentru că, dacă POT nu semnează, aşa cum am văzut astăzi o declaraţie, atunci nu vom avea numărul necesar de semnături sub nicio formă", a spus luni Avrămescu, la Palatul Parlamentului.

El a menţionat că, pentru a iniţia suspendarea şefului statului, ar fi nevoie de 155 de semnături ale parlamentarilor şi a precizat că ar putea apărea susţinători ai acestui demers şi din partea PSD, PNL şi USR.

Un grup de senatori şi deputaţi intenţionează să depună în Parlament o cerere de suspendare din funcţie a preşedintelui Nicuşor Dan pentru "atacuri asupra independenţei justiţiei".

"Preşedintele a făcut declaraţii publice prin care a contestat autoritatea şi deciziile CSM. Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat intenţia de a organiza un referendum adresat membrilor sistemului judiciar, vizând modul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii. Această acţiune constituie o ingerinţă directă într-un organ constituţional independent, încălcând atribuţiile sale prevăzute de Constituţie şi subminând principiul separaţiei puterilor în stat", se arată într-o cerere adresată preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor şi semnată, în numele iniţiatorilor, de senatorul Ninel Peia, din Grupul PACE - Întâi România.

