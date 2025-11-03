Parlamentarii nu se decid cu câți aleși va avea mai puțin următorul legislativ. Un deputat sau senator ne costă 132.000 €/an

Stiri Politice
03-11-2025 | 19:34
Doar 300 de parlamentari sau mai degrabă 400? Coaliția are o nouă dilemă, după ce luni, la Senat, a fost adoptat tacit proiectul de lege al USR care vrea un Parlament mai suplu. Practic, ar urma să dispară 131 de deputați și 33 de senatori.

Constantin Toma

Maghiarii au venit, însă, cu o altă propunere. O tăiere mai mică, de doar 10%, din numărul aleșilor. Marți, partidele de la putere trebuie să decidă ce variantă susțin.

Au trecut 16 ani de când românii au votat, cu o majoritate covârșitoare, pentru un Parlament unicameral și reducerea numărului de aleși. Nu s-a întâmplat însă acest lucru. Acum, tema a fost resuscitată în coaliția de guvernare.

La Senat a trecut tacit proiectul USR, care propune ca numărul de mandate din Casa Poporului să fie redus la 300.

Dacă s-ar aplica această variantă, atunci PSD ar rămâne cu aproximativ 80 din cei 131 de parlamentari, PNL s-ar alege cu 46, în loc de 71, USR cu 38 în loc de 59, iar UDMR cu 21 în loc de 32.

Kelemen Hunor
O nouă încercare de a reduce numărul parlamentarilor. UDMR propune reducerea cu 11% a aleșilor - surse

Și partidele din opoziție ar suferi pierderi însemnate. AUR ar mai avea doar 57 de parlamentari, în loc de 88, S.O.S. România 28, în loc de 43, iar POT 19, nu 30 ca acum. În cazul minorităților, rămân 11 mandate din 19.

Kelemen Hunor susține că se poate discuta despre o reducere începând cu alegerile din 2028, însă cu 10%. Dacă varianta UDMR s-ar aplica, atunci ar rezulta cu 60 de deputați și 5 senatori mai puțin.

Dacă adunăm indemnizaţia lunară și sumele forfetare, adică, banii pentru cazare, transport și diurne, dar și pe cei pentru cabinetul de parlamentar, un singur deputat sau senator ne costă 132.000 de euro pe an.

În total, cei 465 de aleși scutură bugetul statului de 61 de milioane euro anual. Economia ar fi de 88 de milioane euro timp de 4 ani, în cazul unui Parlament cu 300 de aleşi.

În schimb, dacă mergem pe varianta cu 400, atunci tăiem mai puțin, undeva la 34 de milioane de euro. În plus, s-ar mai diminua și numărul banilor cheltuiţi pentru pensiile speciale, încasate de aleşi la final de mandat.

Criticile PSD la adresa proiectului redactat de USR

Ilie Bolojan a anunțat încă din luna iulie că e nevoie de reducerea numărului de parlamentari. În schimb, social-democrații contestă modul in care este redactat proiectul USR.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: ”Nu vă supărați, să mai învețe să scrie proiecte de legi. Noi susținem 300 de parlamentari, dar avem o mențiune. Am vrea să fie vot uninominal”.

Dominic Fritz, președintele USR: ”Suntem conștienți de faptul că s-ar putea să nu existe o majoritate pentru asta și de aceea niciodată nu ne ascundem de o discuție care ar putea fi un pas intermediar pentru a reduce numărul de parlamentari”.

Minoritățile preferă varianta UDMR.

Varujan Pambuccian, liderul grupului parlamentar al Minorităților Naționale: ”Ce vrea UDMR-ul se pliază pe o cerere așa a tuturor să se reducă ceva. După părerea mea, nu este un lucru bun, dar e mai bun decât un lucru foarte rău. Ce trebuie evitat este să se ajungă la județe monocolore politic”.

AUR spune că are un proiect mai bun, dar ar susține orice propunere menită reducă numărul de mandate la 300.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: ”Noi votăm cu două mâini, mă rog, e în sens figurat, că nu o să facem o ilegalitate”.

În următoarea ședință a coaliției, partidele vor prezenta deciziile finale.

Reducerea numărului de parlamentari stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

Sursa: Pro TV

Etichete: reducere, parlamentari, proiecte, propuneri, numar,

Dată publicare: 03-11-2025 19:31

Sondaj CURS: 35% dintre români ar vota cu AUR pentru Parlament . 49% ar susține suspendarea președintelui
Stiri actuale
Sondaj CURS: 35% dintre români ar vota cu AUR pentru Parlament . 49% ar susține suspendarea președintelui

Peste o treime dintre români ar vota cu AUR dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlament şi aproape 50% ar susţine o suspendare a preşedintelui României, relevă un sondaj al Centrului de Sociologie Urbană şi Regională - CURS.

O nouă încercare de a reduce numărul parlamentarilor. UDMR propune reducerea cu 11% a aleșilor - surse
Stiri Politice
O nouă încercare de a reduce numărul parlamentarilor. UDMR propune reducerea cu 11% a aleșilor - surse

UDMR a prezentat o propunere de reducere a numărului de parlamentari cu 11%, explică surse politice pentru Știrile ProTV. Noua configurație a Parlamentului ar urma să fie determinată pe baza recensământului din 2021.

Reducerea numărului de parlamentari la 300 stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția
Stiri Politice
Reducerea numărului de parlamentari la 300 stârnește noi tensiuni. UDMR și minoritățile amenință că rup coaliția

De la tăierile de angajați din primării, o nouă temă agită coaliția – reducerea numărului de parlamentari.

Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament
Stiri Politice
Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde.

Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”
Stiri Diverse
Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziţionării unei corvete uşoare de către Guvern din Turcia.

Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii
Stiri Justitie
Cum ar fi împiedicat frații Micula statul român să recupereze 400 de milioane de euro. ANAF nu reușește să ia banii

Frații Micula, aflați de ani de zile în topul celor mai bogați români, sunt în centrul unei acțiuni de amploare a Poliției Române.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Continuăm incursiunea noastră în trecut și ajungem în 1998 – un an al contrastelor. Țara se scutură de iluzii și se lovește de crize. 

Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături
Stiri actuale
Doi muncitori români, surprinși de prăbușirea turnului din Roma. Unul a fost salvat, celălalt a rămas blocat între dărâmături

Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti aflat în reabilitare. Un alt român a fost salvat, fiind transportat la spital.

