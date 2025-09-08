Aviz în Parlament pentru cumpărarea unei corvete de un sfert de miliard de euro. ”Armata Română are mare nevoie”

08-09-2025 | 19:52
distrugator si corveta
US Embassy Bucharest

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat luni că membrii comisiilor de apărare din Parlament au dat un aviz favorabil achiziţionării unei corvete uşoare de către Guvern din Turcia.

Cristian Anton

"A fost o şedinţă a comisiilor reunite de apărare din Senat şi Camera Deputaţilor pentru a obţine aprobarea pentru achiziţionarea unei corvete uşoare, pe care urmează să o achiziţionăm din Turcia. Este o procedură începută de anul trecut prin care Armata Română va lua o corvetă uşoară, care este gata, este produsă în Turcia, este o achiziţie guvern la guvern, o corvetă din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO, o corvetă de care Armata Română are mare nevoie. În finalul discuţiei cu membrii comisiilor am obţinut un aviz în unanimitate pentru această achiziţie", a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

”Corveta va fi înarmată suplimentar”

El a adăugat că Marea Neagră trebuie să rămână o mare a păcii, iar acest lucru se va întâmpla "doar arătând că suntem bine echipaţi şi continuând misiunile comune pe care le avem cu aliaţii NATO".

"Valoarea acestei corvete, preţul este documentat de colegii din Ministerul Apărării, 223 de milioane de euro fără TVA. Peste acest preţ, urmează să vină costurile pentru echipamente, rachete şi alte dotări suplimentare; corveta va fi înarmată suplimentar faţă de echipamentul standard pe care îl are", a menţionat ministrul Apărării. 

PRO TV
Horoscop 8 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care are de achitat obligații morale
Inquam Photos / George Călin
Stiri Politice
Reacția lui George Simion după respingerea celor 4 moțiuni de cenzură. Liderul AUR i-a numit „asasini" pe cei din guvern
news.ro/ziarul unirea
Stiri actuale
Predă Fizica la 80 de ani, după 56 de ani de activitate. Profesorul Ioan Brânzan începe un nou an
Stirile PRO TV
La Măruță
Visuri la cheie
Săriți de pe fix
Vorbește Lumea
Umami: al 5-lea gust
Groapa
I like IT
Groapa
Conectat la România
