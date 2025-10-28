O nouă încercare de a reduce numărul parlamentarilor. UDMR propune reducerea cu 11% a aleșilor - surse

28-10-2025 | 21:27
Kelemen Hunor
UDMR a prezentat o propunere de reducere a numărului de parlamentari cu 11%, explică surse politice pentru Știrile ProTV. Noua configurație a Parlamentului ar urma să fie determinată pe baza recensământului din 2021.

Adrian Popovici ,  Constantin Toma

Dacă propunerea înaintată de UDMR ar fi aplicată la următoarele alegeri parlamentare, fiecare senator și deputat urma să reprezinte mai mulți alegători decât în prezent.

Propunerea lui Kelemen Hunor a venit venit în ședința marți a coaliției, iar peste o săptămână, fiecare partid urmează să prezinte un punct de vedere oficial asupra acestui subiect, susțin surse politice pentru Știrile ProTV.

În discuțiile din cadrul coaliției, unii participanți au susținut că și minoritățile ar trebui să aibă mai puțini parlamentari. Deputatul Varujan Pambuccian, liderul grupului minorităților, s-a declarat însă total împotriva acestei idei.

Reducerea numărului de parlamentari, o temă care revine în politica românească

Recent, USR a depus un proiect de lege prin care a propus eliminarea a 164 de locuri din Parlament. Ilie Bolojan și-a rugat colegii liberali să susțină proiectul, însă UDMR și minoritățile au amenințat că rup coaliția, iar cei de la PSD spun că se vor consulta intern.

Daniel Băluţă
Băluţă despre competiţia PSD–PNL–USR la Bucureşti: „Coaliţia nu se va rupe. Suntem oameni maturi, nu adversari iraţionali”

Proiectul depus de USR la Senat, prin care se propune un Parlament cu 300 de aleși, în loc de 464, încinge spiritele în coaliție.

Proiectul ar tăia 130 de deputați din cei 330 și 34 de senatori din 134, câți sunt acum.

Ideea reducerii numărului de parlamentari la 300 nu este nouă. În 2009, referendumul organizat la propunerea lui Traian Băsescu a strâns atunci la urne peste 9,3 milioane de alegători, iar 88,84% dintre ei au pus ștampila pe „DA”, la întrebarea dacă sunt de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300. Totuși, a fost un referendum consultativ, iar rezultatul a fost până acum ignorat.

