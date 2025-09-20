Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde.

Alte partide ar obţine sub 2%, astfel încât POT şi SOS România, prezente în Parlament, nu ar mai întruni pragul electoral. Dintre respondenţi, 51% se declară mai degrabă dezamăgiţi de mosul în care Guvernul Bolojan gestioneză situaţia ţării, notează News.ro.

Datele adunate de Avangarde aratăm că 64% dintre respondenţii care au participat la sondaj au dezvăluit cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Rezultatele sondajului arată că AUR asr obţine 41%, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%.

Restul partidelor ar obţine mai puţin de 2%, inclusiv POT şi SOS România, care la ultimele alegeri parlamentare au întrunit pragul electoral şi fac parte din actuala componenţă a Parlamentului.

Sondajul a fost relizat telefonic, în perioada 9-18 septembrie 2025, pe un eşantion reprezentativ de 1.300 de persoane, cu o eroare maximă admisă a datelor este de ± 2,3%, la un grad de încredere de 95%.

