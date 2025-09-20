Sondaj: AUR rămâne pe primul loc, dar partidele din coaliție adună 50% din voturi. Două formațiuni nu mai intră în Parlament

20-09-2025 | 14:42
Inquam Photos / Octav Ganea

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obţine 41% dintre voturi, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%, potrivit unui sondaj Avangarde.

Adrian Popovici

Alte partide ar obţine sub 2%, astfel încât POT şi SOS România, prezente în Parlament, nu ar mai întruni pragul electoral. Dintre respondenţi, 51% se declară mai degrabă dezamăgiţi de mosul în care Guvernul Bolojan gestioneză situaţia ţării, notează News.ro.

Datele adunate de Avangarde aratăm că 64% dintre respondenţii care au participat la sondaj au dezvăluit cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare.

Rezultatele sondajului arată că AUR asr obţine 41%, urmat de PSD cu 19%, PNL cu 13%, USR cu 12% şi UDMR cu 6%.

Restul partidelor ar obţine mai puţin de 2%, inclusiv POT şi SOS România, care la ultimele alegeri parlamentare au întrunit pragul electoral şi fac parte din actuala componenţă a Parlamentului.

Sondajul a fost relizat telefonic, în perioada 9-18 septembrie 2025, pe un eşantion reprezentativ de 1.300 de persoane, cu o eroare maximă admisă a datelor este de ± 2,3%, la un grad de încredere de 95%.

Sursa: News.ro

Stiri actuale
Aproape jumătate dintre români cred că Rusia ar putea ataca România. 57% sunt de acord cu 5% din PIB pentru Apărare - Sondaj

Aproximativ 57% dintre români sunt de acord ca ţara noastră să aloce 5% din PIB pentru Apărare, aşa cum solicită NATO, în timp ce 38% nu susţin acest punct de vedere, relevă un sondaj realizat de Avangarde.

Majoritatea germanilor se tem că Rusia va ataca NATO. Datele îngrijorătoare ale unui sondaj

Majoritatea germanilor sunt îngrijoraţi de un potenţial atac al Rusiei asupra unei ţări NATO, după recenta pătrundere a unor drone în spaţiul aerian polonez, arată un sondaj publicat duminică şi citat de dpa.

 

Peste jumătate dintre români cred că apartenența la UE nu limitează independența țării - Sondaj INSCOP

Mai mult de jumătate dintre români (52,4%) consideră că apartenența la Uniunea Europeană nu limitează independența națională, arată un sondaj al INSCOP.

Vocea României a fost lider absolut de audiență, vineri seară. „Aici se taie emoția cu cuțitul”

Vocea României le-a adus celor de acasă un show plin de emoție și surprize. Concurenți cu voci remarcabile au cucerit scena, antrenorii au intrat imediat în competiție pentru ei, iar vibrația din platou a ajuns dincolo de ecrane.

Rușii nu s-au limitat doar la a încălca spațiul aerian al Estoniei. Noua provocare a Moscovei cu avioanele sale de luptă

Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat, vineri, spațiul aerian al Estoniei. S-au întors la bază abia după ce au intervenit avioane de luptă italiene, finlandeze și suedeze.

România a încasat 5,7 milioane de euro despăgubire după furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice din Assen

Statul român a încasat suma de 5,7 milioane de euro, reprezentând despăgubirea de asigurare pentru cele patru bunuri culturale mobile furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents din Țările de Jos, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).  

