Informațiile furnizate de sursele politice vin la câteva ore după ce premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va convoca Parlamentul în sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, pentru adoptarea unor legi necesare deblocării fondurilor din PNRR.

Discuțiile despre organizare unei sesiuni extraordinare au loc deoarece parlamentarii au rămas cu o serie de „restanțe” înainte de a intra în vacanță. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din PNRR.

Proiectele din PNRR au nevoie de votul Parlamentului

Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a Guvernului în lunile iulie și august este absorbția fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), România având de încasat peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi.

Potrivit acestuia, fondurile sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore, precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale.

Bolojan a explicat că PNRR este cel mai amplu program de investiții al Uniunii Europene, iar plata tranșelor este condiționată de îndeplinirea reformelor și obiectivelor asumate de fiecare stat membru.

„Mai avem de îndeplinit câteva reforme care presupun, în fapt, adoptarea unor legi”, a afirmat premierul.

Printre cele mai importante proiecte legislative restante se numără legea salarizării unitare, legea privind incompatibilitățile, legea privind recompensarea personalului Ministerului Finanțelor pentru îmbunătățirea colectării veniturilor la buget, legea funcției publice, Codul urbanismului și legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

Valoarea tranșelor de bani asociate acestor reforme este cuprinsă între 770 și 972 de milioane de euro pentru fiecare pachet legislativ.

Premierul a mai anunțat că, până la sfârșitul acestei săptămâni, vor fi finalizate consultările cu Comisia Europeană, iar proiectele de lege vor fi transmise grupurilor parlamentare și conducerii celor două Camere ale Parlamentului, astfel încât acestea să poată fi adoptate în a doua jumătate a lunii iulie.

Proiectele din PNRR trebuie finalizate până la 31 august. În forma actuală, Planul Național de Redresare și Reziliență al României are o valoare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde sunt granturi, iar 7,84 miliarde reprezintă împrumuturi. România a ajuns la peste 9 miliarde de euro primite prin PNRR, după ce a patra cerere de plată a fost aprobată integral.

Miza rămâne însă foarte ridicată. Cererile de plată numărul cinci și șase trebuie depuse în viitorul apropiat, de acestea depinzând o finanțare de aproximativ 10 miliarde de euro, după cum a explicat recent Dragoș Pîslaru, ministrul interimar al Fondurilor Europene.