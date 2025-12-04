Ilie Bolojan, în ziua a doua a vizitei în Austria. Energia și aderarea la OCDE pe agenda discuțiilor cu cancelarul federal

Stiri externe
04-12-2025 | 08:04
Ilie Bolojan
Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan va fi primit de cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker. Bolojan va discuta cu acesta şi despre îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiune.

autor
Adrian Popovici

În cadrul vizitei, prim-ministrul va avea întâlniri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, care va fi însoţit de ministrul federal pentru Europa, Integrare şi Familie, Claudia Plakolm, ministrul federal al Economiei, Energiei şi Turismului, Wolfgang Hattmannsdorfer, şi ministrul federal al Finanţelor, Markus Marterbauer.

Programul vizitei include discuţii în format tête-à-tête, convorbiri în plen, precum şi un dejun de lucru oferit de cancelarul austriac, la care vor participa reprezentanţi ai companiilor româneşti şi austriece.

„Obiectivul principal al vizitei este consolidarea relaţiilor bilaterale, atât în plan politico-diplomatic, cât şi economic şi o coordonare mai strânsă în plan regional şi european, având în vedere provocările actuale din regiunea noastră. Cooperarea în sectorul economic va viza şi alte domenii cu potenţial de creştere a investiţiilor pe ambele pieţe”, au afirmat reprezentanţii Guvernului.

Aderarea la OCDE, pe agenda discuțiilor

Discuţiile vor aborda şi sprijinul Austriei în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Citește și
Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Viena. Pe drum se va opri să discute cu Viktor Orban. Care sunt temele discuțiilor

De asemenea, o atenţie specială va fi acordată cooperării în domeniul energetic.

„Asigurarea unor preţuri accesibile ale energiei electrice pentru populaţie şi competitive pentru companii rămâne, pe lângă securitatea energetică, o prioritate majoră pentru Guvernul României. Un element important în această direcţie îl reprezintă îmbunătăţirea interconectării în sectorul energiei electrice între statele din regiunea noastră, subiect pe care premierul Ilie Bolojan îl va aborda cu cancelarul federal Christian Stocker. Pentru a face progrese reale, este însă esenţial să avem un dialog deschis şi cu vecinii direct implicaţi şi afectaţi de funcţionarea actuală a interconectărilor în sectorul energiei electrice”, a transmis Executivul.

"Cum e posibil ca tinerii de azi să creadă că e nevoie de un dictator ca să-ți facă metrou? Metroul apărea și fără Ceaușescu"

Sursa: News.ro

Etichete: austria, ocde, ilie bolojan,

Dată publicare: 04-12-2025 08:00

Articol recomandat de sport.ro
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
"Bijuteria" de 100 de milioane de euro prinde viață! Când intră buldozerele: "Va fi primul din țară"
Citește și...
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”
Stiri Politice
Vizită strategică: Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu Viktor Orban și anunță ”o discuție pragmatică”

Premierul Ilie Bolojan începe o vizită oficială la Viena, după o oprire strategică la Budapesta pentru discuții cu Viktor Orban, în contextul în care România, Ungaria și Austria caută să își coordoneze mai strâns politicile energetice.

Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Viena. Pe drum se va opri să discute cu Viktor Orban. Care sunt temele discuțiilor
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan, vizită oficială la Viena. Pe drum se va opri să discute cu Viktor Orban. Care sunt temele discuțiilor

Premierul Ilie Bolojan face, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, în Austria, unde va fi primit de cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker.  

Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: „Nicăieri, într-o ţară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu”
Stiri Politice
Ilie Bolojan, nou mesaj dur pentru magistrați: „Nicăieri, într-o ţară civilizată, nu există o pensie cât ultimul salariu”

Premierul Ilie Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament pentru proiectul care crește vârsta standard de pensionare și scade cuantumul pensiei judecătorilor și procurorilor.

Recomandări
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe
Interviurile Stirileprotv.ro
Gabriel Liiceanu: Dacă România nu își curăță trecutul, nu va avea un viitor pe care să se înalțe

România este obligată să își confrunte trecutul marcat de comunism pentru a-și putea construi viitorul, dar acest demers nu se poate face cu o clasă politică moștenită de pe vremea lui Ceaușescu “machiată și cosmetizată altfel”.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Spitalele au oprit internările, în timp ce autoritățile se acuză reciproc

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește, chiar dacă Barajul Paltinu a reluat alimentarea. Specialiștii estimează că cel mai devreme în cinci zile apa va deveni potabilă în rețelele de distribuție.

Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri
Stiri externe
Trump afirmă că Putin dorește să pună capăt războiului, dar calea către pace este neclară. Moscova, dispusă la noi întâlniri

Donald Trump a asigurat miercuri că Vladimir Putin doreşte „să pună capăt războiului” din Ucraina, la o zi după o „întâlnire foarte bună” la Moscova între liderul rus şi emisarul Steve Witkoff, care va discuta joi cu negociatorul ucrainean Rustem Umerov.

Top citite
1 anvelope de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce inscripție apare pe cauciucurile de iarnă. Cum recunoști anvelopele de iarnă
2 brad de craciun
Shutterstock
Stiri Diverse
Brad natural sau artificial în 2025. Avantaje, dezavantaje și cum îl alegi pe cel potrivit
3 premiera medicala
Stiri Sanatate
Primul defibrilator extravascular implantat în România. Intervenția s-a realizat în Cluj-Napoca
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
03 Decembrie 2025

01:31:37

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 Decembrie 2025

47:51

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
ePlan
Ediția 6

17:24

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28