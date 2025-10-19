Comisarul european pentru afaceri interne și migrație ajunge luni la București. Întâlniri cu Bolojan, Nicușor Dan și Predoiu

Stiri Politice
19-10-2025 | 14:14
Magnus Brunner
AFP

Comisarul european pentru afaceri interne şi migraţie, Magnus Brunner, se va afla luni în vizită la Bucureşti, având programate întâlniri cu premierul Ilie Bolojan şi cu preşedintele Nicuşor Dan şi o conferinţă de presă comună cu Cătălin Predoiu.

autor
Stirileprotv

”Luni, 20 octombrie, comisarul european pentru afaceri interne şi migraţiune, Magnus Brunner, se va afla într-o vizită oficială la Bucureşti unde se va întâlni cu preşedintele României, Nicuşor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, şi reprezentanţi ai comisiilor pentru afaceri europene şi apărare din cadrul Camerei Deputaţilor şi Senatului României”, anunţă Reprezentanţa în România a Comisiei Europene.

Vizita are loc în contextul în care Comisia îşi intensifică sprijinul prin intermediul strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, pentru combaterea traficului de persoane, a criminalităţii organizate, protecţia infrastructurii critice şi a dimensiunii online a criminalităţii, precizează sursa citată.

”Comisarul Brunner vizitează România pentru a se implica direct în provocările de securitate cu care se confruntă România. România este un pilon cheie al arhitecturii de securitate europeană. Avem multe de învăţat de la România, care protejează cu succes frontierele externe şi contracarează ameninţările hibride din partea Rusiei, inclusiv campaniile de dezinformare şi incursiunile cu drone. Ca răspuns, Comisia va lansa Scutul european al Democraţiei anul acesta şi Iniţiativa europeană de apărare împotriva dronelor anul viitor. Comisia pune la dispoziţie încă 250 de milioane de euro pentru drone civile şi pentru capabilităţi de contracarare a dronelor”, se mai arată în comunicatul Reprezentanţei CE.

Programul vizitei începe la ora 9.00, cu întâlnirea cu prim-ministrul Ilie Bolojan, continuă, la 10.15, cu primirea la Palatul Cotroceni urmată de întâlniri cu reprezentanţi ai comisiilor pentru afaceri europene şi apărare din cadrul Camerei Deputaţilor şi Senatului României, şi se încheie la 15.30, cu o conferinţă de presă comună viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, la sediul Ministerului Afacerilor Interne.

Citește și
copii fasia gaza
Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului critică planul israelian pentru Gaza: "Doar mai multă distrugere și ură"

Sursa: News.ro

Etichete: bucuresti, nicusor dan, migratie, comisar european, ilie bolojan,

Dată publicare: 19-10-2025 14:14

Articol recomandat de sport.ro
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
ANAF a publicat lista rușinii! Rapid, campioană la datorii cu o gaură de 700.000 €. Alte 8 cluburi, somate să plătească
Citește și...
Comisar UE: Europa trebuie să construiască „milioane de drone” pentru a se apăra împotriva unui posibil atac rusesc
Stiri externe
Comisar UE: Europa trebuie să construiască „milioane de drone” pentru a se apăra împotriva unui posibil atac rusesc

Comisarul european pentru apărare a avertizat că Europa trebuie să fie pregătită să construiască o armată de drone, în contextul riscului tot mai mare ca Rusia să atace.

Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului critică planul israelian pentru Gaza:
Stiri externe
Înaltul Comisar ONU pentru drepturile omului critică planul israelian pentru Gaza: "Doar mai multă distrugere și ură"

Volker Turk, Înaltul Comisar al ONU pentru drepturile omului, a denunțat vehement planul israelian de "cucerire" a Fâșiei Gaza, avertizând că acesta nu face decât să intensifice spirala violenței și a ostilității în regiune.

Comisar european: „A cere Ucrainei să cedeze teritoriu lui Vladimir Putin este o repetare istorică tragică”
Stiri externe
Comisar european: „A cere Ucrainei să cedeze teritoriu lui Vladimir Putin este o repetare istorică tragică”

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a avertizat că cedarea de teritorii Ucrainei ar repeta o greşeală istorică de la începutul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Recomandări
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie
Stiri actuale
Detaliu extrem de important oferit de un fost locatar al blocului spulberat din Rahova. Unde s-ar fi produs a doua explozie

Au trecut două zile de la deflagrația din Calea Rahovei, dar răspunsurile privind responsabilitatea pentru explozia devastatoare întârzie să apară.

Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată
Stiri actuale
Explozie într-un un bloc din Bistriţa. Primele informații indică o acumulare de gaze. Instalația fusese recent verificată

O explozie s-a produs duminică dimineaţa la un bloc din municipiul Bistriţa. Din primele informaţii nu sunt victime, toate persoanele din imobil s-au autoevacuat.

În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”
Stiri externe
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală”

Problema recuperării Tezaurului României de la ruși a fost ridicată de consilierul guvernatorului Băncii Naționalei a României (BNR) într-un interviu pentru postul public de televiziune polonez, TVPWorld.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 19 Octombrie 2025

02:05:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 19 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 22

21:46

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28