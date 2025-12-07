Nicuşor Dan, vizită în Franţa luni şi marţi. Preşedintele va fi primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee

Stiri Politice
07-12-2025 | 12:54
Nicuşor Dan
Captură video Facebook

Preşedintele Nicuşor Dan se va afla în vizită în Franţa luni şi marţi, când se va întâlni cu românii din diaspora, la Paris şi va fi primit de omologul său, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.

autor
Mihaela Ivăncică

În seara primei zile în Franţa, şeful statului va dialoga cu reprezentanţii comunităţii româneşti, la Ambasada din Paris, potrivit agendei publicate de Administraţia Prezidenţială.

Marţi, Nicuşor Dan are programată o întâlnire cu reprezentanţi ai companiilor economice franceze organizată de Mişcarea Întreprinderilor din Franţa (Medef), după care se va întâlni cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

Ulterior, va participa la inaugurarea aleii "Nicolae Titulescu" în Parcul Monceau din Paris şi apoi va fi primit de preşedintele Macron la Palatul Elysee.

În seara ultimei zile a vizitei, şeful statului va vizita fabrica Thales. 

Citește și
Nicușor Dan
Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO
Alegeri locale 2025. Cătălin Drulă: Am votat cu încredere şi optimism pentru un nou început pentru Bucureşti

Sursa: Agerpres

Etichete: emmanuel macron, Franta, nicusor dan,

Dată publicare: 07-12-2025 12:54

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Sorana Cîrstea, cel mai greu anunț al carierei | FOTO
Citește și...
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 10%
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 10%

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO

Președintele României Nicușor Dan a votat pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului București la ora 9:15. Fostul edil al Capitalei a votat la școala Luceafărul din sectorul 5 din București, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

”Legea Nordis” a fost promulgată. Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri
Stiri actuale
”Legea Nordis” a fost promulgată. Sumele de avans pentru locuinţele în fază de proiect nu pot fi folosite în alte scopuri

Președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretul de promulgare a legii care stabilește reguli mai stricte în construcții și tranzacții imobiliare, pentru protecția celor care cumpără locuințe în fază de proiect.  

BEC București cere ștergerea clipului filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Drulă și Voiculescu: „Material electoral ilegal”
Alegeri locale 2025
BEC București cere ștergerea clipului filmat la Cotroceni cu Nicușor Dan, Drulă și Voiculescu: „Material electoral ilegal”

Biroul Electoral de Circumscripţie Bucureşti a cerut eliminarea videoclipului filmat la Cotroceni în care apar candidatul USR la Primărie Cătălin Drulă, preşedintele Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu. 

Nicușor Dan cere reexaminarea legii anti-extremism, deși CCR i-a respins sesizarea. Avertismentul președintelui
Stiri Politice
Nicușor Dan cere reexaminarea legii anti-extremism, deși CCR i-a respins sesizarea. Avertismentul președintelui

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, joi, că a transmis Parlamentului cererea de reexaminare a legii care modifică OUG 31/2002 privind combaterea extremismului, deși Curtea Constituțională s-a pronunțat deja și a respins prima sesizare făcută de președinte. 

Recomandări
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 10%
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Alegeri în București 2025. Bucureștenii aleg noul Primar General al Capitalei. Prezența la vot, 10%

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul are loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO
Alegeri locale 2025
Alegeri locale 2025. Nicușor Dan: Am votat pentru o Românie în Occident, pentru aceste valori care cred că ne definesc. VIDEO

Președintele României Nicușor Dan a votat pentru alegerile locale de la Primăria Municipiului București la ora 9:15. Fostul edil al Capitalei a votat la școala Luceafărul din sectorul 5 din București, însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.

Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile
Alegeri locale 2025
Traian Băsescu: Am votat îngrijorat. România nu e într-o situaţie grozavă. Nu alegerile acestea vor rezolva lucrurile

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat duminică, după ieşirea de la urne, că a votat "îngrijorat", pentru că România nu este într-o situaţie "grozavă", adăugând că nu alegerile pentru Capitală vor rezolva lucrurile.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 07 Decembrie 2025

02:16:05

Alt Text!
iBani
iBani - 07 Decembrie 2025

13:26

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28